В Богдановиче Свердловской области вернувшийся со специальной военной операции боец убил бывшую жену и выстрелил в ее нового мужа, сообщает екатеринбургское издание Е1 со ссылкой на мать стрелявшего. Местные жители утверждают, что в городе введен план «Перехват». Следственный комитет отказался комментировать информацию о нападении.

Инцидент произошел 7 августа под окнами дома, в котором живет мать вернувшегося с СВО бойца Константина. Она рассказала, что ее сын выстрелил в бывшую жену Татьяну, когда та приехала забрать гостившую у них маленькую дочь.

«Когда я выскочила, она была еще жива. Но уже хрипы были, вся в крови была. Скорая доехать не успела. Выстрелил он в ее мужа, но он жив. В лицо попало. В полицию вечером нас вызывали, он тоже там был [нынешний муж девушки]», — рассказала мать Константина.

По ее словам, у ее сына с бывшей женой две дочери — тринадцатилетняя и шестилетняя. Пара развелась два года назад, как утверждает свекровь — после измены невестки. После развода Константин сразу отправился на СВО.

«Спровоцировала она его. Вышла замуж за другого. Они были в разводе, но он приходил в отпуск с СВО и был у них, прям жил с ними. Она обещала его дождаться. А тут она внезапно вышла замуж, продала квартиру», — заявила пожилая женщина.

По ее словам, младшая дочь хотела провести с отцом побольше времени, потому что «соскучилась по нему», и именно это могло стать причиной конфликта. «Я вообще не понимаю, откуда у него взялось оружие», — призналась мать стрелка.

URA.ru уточняет, что инцидент произошел в частном секторе на улице Карла Маркса. По данным издания, участник СВО приехал в отпуск 27 июля и скоро должен был уехать обратно. С места происшествия он скрылся на зеленой иномарке.

«Данные о том, был ли он в разводе с женщиной, разнятся. По одной версии, они действительно были женаты, а женщина начала жить с новым мужчиной, пока супруг был на СВО. По другой, пара разошлась, и свердловчанка строила новые отношения. Мужчина, вероятно, жив», — пишет издание.

В его сообщении уточняется, что нападение произошло через пять дней после того, как бывшая жена участника СВО снова вышла замуж. «В пятницу [2 августа] женщина расписалась с новым мужчиной», — сказал источник издания.