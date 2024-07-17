Членство экс-главы городского округа Шатура Алексея Артюхина в «Единой России» приостановлено, заявили RTVI в пресс-службе подмосковного отделения партии. 17 июля СМИ и телеграм-каналы сообщили, что чиновника задержали в Подмосковье. В тот же день страница с информацией об Артюхине стала недоступна на сайте «Единой России», в местном отделении которой он был секретарем.

«Ввиду появившейся информации от правоохранительных органов, в настоящий момент, в соответствии с Уставом “Единой России” принято решение о приостановке членства А.В. Артюхина в партии», — заявили в подмосковном отделении ЕР.

В пресс-службе добавили, что 10 июля Артюхин написал заявление о сложении полномочий секретаря отделения ЕР в городском округе Шатура. Заявление рассмотрят на ближайшем заседании президиума регионального политсовета партии.

О задержании Артюхина одним из первых сообщил телеграм-канал «Типичная Шатура». В публикации говорилось, что сотрудники правоохранительных органов задержали экс-главу городского округа Шатура «прямо из дома». В другом посте телеграм-канала сообщалось со ссылкой на источник, что еще несколько чиновников «задержаны правоохранительными органами для допросов».

По данным Baza, Артюхина задержали возле дома, когда он собирался выехать на машине жены. В офисе его супруги несколько месяцев назад провели обыск, утверждает телеграм-канал. Как пишет Baza, при задержании Артюхина обыскали его машину и изъяли несколько пакетов, а самого чиновника увезли на допрос в подмосковное управление Следственного комитета.

Телеканал РЕН ТВ отметил, что процессуальный статус Артюхина пока неизвестен, как и причина задержания. Официального подтверждения о проведении в отношении чиновника следственных действий от правоохранительных органов не поступало.

Сообщения о задержании экс-главы Шатуры появились через неделю после того, как он объявил о решении покинуть пост.

«Это далось мне не просто, ведь на протяжении многих лет вся моя жизнь была посвящена служению землякам, родному краю, нашим общим мечтам и планам. Но пришло время двигаться вперед», — написал Артюхин в своем телеграм-канале 10 июля.

Алексей Артюхин возглавил администрацию Шатуры в 2020 году, когда прежний глава Андрей Келлер сложил полномочия по собственному желанию.

В апреле по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали бывшего первого зампредседателя правительства Московской области Светлану Стригункову. По данным ТАСС, речь идет о взятке на сумму не менее 123 млн рублей.