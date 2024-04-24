Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова задержана в российской столице. Экс-чиновницу, которая курировала в регионе блок здравоохранения, подозревают в получении взятки на сумму не менее 150 млн рублей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника портала, компании, занимающиеся капитальным и текущим ремонтом подмосковных больниц, передавали Стригунковой деньги в качестве благодарности. Как утверждают оперативники, подозреваемая регулярно получала взятки от владельцев строительных фирм как во время работы в подмосковном Минздраве, так и на должности в правительстве Московской области.

В ходе обысков в доме женщины изъяли крупные суммы наличными, множество предметов роскоши и ценностей, пишет «Лента.ру».

Стригункова ушла с поста первого зампреда правительства Подмосковья по собственному желанию 25 марта.

В середине января в рамках этого же дела ФСБ задержала замглавы Минздрава Подмосковья Александра Захарова, передавала «Лента.ру». В ведомстве он отвечал за капитальный ремонт и техническое обслуживание зданий учреждений здравоохранения.

Захаров был назначен на должность заместителя министра здравоохранения региона в сентябре 2021 года. После задержания мужчина написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Захарову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы. Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как отмечала «Лента.ру», в 2013 году Александр Захаров был судим за дачу взятки, но на момент его задержания в январе 2024 года приговора по этому делу в базе данных не было.