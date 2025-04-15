В Волгограде многодетного отца-одиночку Руслана Жадаева, служившего по контракту в зоне СВО, приговорили к пяти годам колонии за самовольное оставление части, пишет V1.RU. Мужчина отсутствовал на службе почти год, утверждая, что покинул расположение части ради детей, старшему из которых 14 лет. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с RTVI усомнилась, что Жадаев предпринял все действия, которые позволили бы разрешить ситуацию, не доводя до суда.

«Дети остались одни»

Контрактник Руслан Жадаев самовольно покинул воинскую часть на территории Волгоградской области 5 сентября 2023 года, пишет V1.RU. Спустя почти год, 7 августа 2024 года, он добровольно сдался полиции, после того как ему по телефону «настоятельно рекомендовали явиться в военно-следственный отдел».

Жадаева вернули в часть и до суда в качестве меры пресечения оставили под наблюдением командира. В феврале 2025 года Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам колонии-поселения за оставление части. Адвокаты подали апелляцию, дата рассмотрения которой еще не назначена.

В приговоре указано, что Жадаев покинул часть «с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей». Сам мужчина ссылается на «тяжелые семейные обстоятельства» и говорит, что в это время зарабатывал для семьи в службе такси.

«Я отец-одиночка, у меня четверо несовершеннолетних детей, и покинуть место службы мне пришлось из-за того, что когда я был на фронте, моя бывшая жена бросила детей и уехала в Москву, а дети остались одни», — приводит его слова V1.ru.

По словам Жадаева, суд вынес решение, «проигнорировав» его детей, которых, как он считает, отдадут в детдом. Сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Как сообщили V1.RU в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, отец поддерживает связь с детьми, взаимоотношения оцениваются как хорошие.

«Вопросы дальнейшего устройства детей в семью будут решаться органами опеки и попечительства в соответствии с законом», — добавили в комитете.

V1.RU уточняет, что с матерью детей Жадаев развелся. Кроме того, бывшую жену лишили родительских прав. Когда это произошло и по какой причине, не уточняется.

Как уточняет V1RU, на приговор подано две апелляции — самим Жадаевым и его защитником. Один из адвокатов контрактника Евгений Дереза пояснил порталу, что приговор за оставление части может быть изменен, если суд учтет, что целью уклонения были забота о малолетних детях и неоставление их одних в опасности.

«Если цель — не уклониться от исполнения обязанностей военной службы, а забота о детях, то и преступления по статье 337 УК РФ нет, а значит, отец детей должен быть оправдан», — сказал защитник.

«Единожды предавший, способен это сделать и дальше»

Если человек заключил контракт с Минобороны, он «понимал, на что он идет», заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя приговор Жадаеву. Депутат уточнила, что ей неизвестны все обстоятельства дела и что она не может высказывать какие-либо суждения о многодетном отце из Волгограда.

«Тут вопрос не об отце. Он так же и детей может бросить, как родину бросил, поэтому у меня нет уверенности в этом человеке. Тут надо смотреть, с кем сейчас дети, есть ли близкие родственники, бабушка, дедушка и прочее. А вы уверены, что он этот год занимался с детьми?» — задалась вопросом Останина.

По ее словам, любой командир вошел бы в положение многодетного отца-одиночки, дети которого оказались в трудной жизненной ситуации. «Мало у нас бездушных людей. Невзирая на всю военную дисциплину, у меня были обращения, когда жена заключившего контракт в Московской области умирает, и человека отпускают», — рассказала депутат.

Останина усомнилась, что Жадаев предпринял все действия, которые могли бы ему помочь разрешить ситуацию, не нарушая устава.