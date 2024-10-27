Единственную женщину-инспектора ДПС в Москве задержали по делу о вымогательстве и превышении полномочий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия, Марию Колпак арестовали до 7 декабря.

Дело против старшего сержанта полиции Марии Колпак было возбуждено 7 октября, задержали ее 8-го. Также был задержан ее предполагаемый сообщник, но никаких деталей о нем не приводится.

Ее обвинили в вымогательстве группой лиц с применением насилия (п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств группой лиц из корыстной заинтересованности (п. «а», «б», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК), уточняет ТАСС.

В итоге Колпак отправили под домашний арест до 7 декабря, полицейская против этого решения не возражала, хотя защита просила суд вместо ареста избрать другую меру пресечения — в виде запрета определенных действий. Ей запрещено пользоваться интернетом, телефоном, общаться с другими лицами и покидать свою квартиру.

Газета «Петровка, 38» писала, что Колпак родом из города Белогорск Амурской области, ее отец — инженер в летной части, а в 2019 году девушка пришла на службу в ОМВД России по Красносельскому району. В 2021 году она стала инспектором в столичном ГИБДД, работала в Центральном административном округе Москвы.