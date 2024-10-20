Единственный известный частный экземпляр Конституции США, напечатанный секретарем Континентального конгресса Чарльзом Томсоном, продан с аукциона за $9 млн через два года после того, как был найден в кладовке частного дома в Северной Каролине. Об этом сообщает Fox News.

Документ был напечатан в 1787 году после Конституционного конвента, на котором были разработаны рамки Конституции и правительства Америки. Затем он был отправлен в Конгресс для ратификации штатами.

До 2022 года 237-летняя книга пылилась в металлическом картотечном шкафу под банкой с краской в ​​давно забытой кладовой внутри дома. Дом в Эдентоне (Северная Каролина) когда-то принадлежал Сэмюэлю Джонстону, который был губернатором штата с 1787 по 1789 годы.

За время существования Континентального конгресса его секретарь Чарльз Томсон напечатал около 100 экземпляров Конституции, но до наших дней дошло только восемь экземпляров, семь из которых находятся в государственной собственности.

«Это точка связи между правительством и народом. Преамбула — “Мы, народ” — это тот момент, когда правительство просит людей наделить себя полномочиями», — заявил агентству Associated Press аукционист Эндрю Бранк, владелец Brunk Auctions.

По его словам, на торгах потребовалось всего семь минут, чтобы лот достиг окончательной цены в $9 млн. При этом большинство предложений от потенциальных покупателей поступило по телефону — с интервалом в $500 тысяч.

«Мне каждую неделю звонят люди, которые думают, что у них есть Декларация независимости или Геттисбергская речь, но чаще всего это просто копия. Но время от времени находят что-то важное», — сказал оценщик исторических документов Сет Каллер перед аукционом.

Владелец проводившего торги аукционного дома Эндрю Бранк заявил, что для него было большой честью организовать продажу этого исторического документа. Аукцион был запланирован еще на конец сентября, но его пришлось отложить из-за урагана «Хелен».