Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам в преддверии 2024 года. В отличие от предыдущего года, когда глава государства обратился к гражданам в окружении военных, в этот раз был выбран классический формат выступления — у стен Кремля.

В своем обращении Путин заявил, что россиянам «предстоит идти вперед, созидать будущее».

«В году уходящем мы <…> были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности», — сказал президент.

По словам президента, «работа на общее благо сплотила общество», а главное, что объединяет россиян, — это судьба Отечества.

«Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас <…> Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою», — подчеркнул Путин.

Отдельно глава государства обратился к военнослужащим, которые находятся на боевом посту и «на переднем крае борьбы за правду и справедливость».

«Вы наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством», — отметил Путин.

«Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», — продолжил российский лидер.

В заключительной части обращения Путин напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

«Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан. Станем еще сильнее. Мы вместе, и это самый надежный залог будущего России», — сказал президент.