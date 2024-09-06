Ученые из Стэнфордского университета США выявили особенность некоторых пищевых красителей, которые при нанесении на тело могут делать кожу и мышцы прозрачными. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Science.

По информации издания, исследователи провели эксперименты с пищевым красителем на куриной грудке и грызунах. Для этого краситель наносили на мягкие ткани, а в случае с мышами — на живот или голову грызуна. В результате ученые смогли заглянуть под кожу, в мышцы и даже в мозг животных без хирургического вмешательства.

Так, нанесение состава на живот мыши позволило сделать печень, кишечник и мочевой пузырь четко видимыми сквозь кожу животного, а нанесение красителя на голову грызуна — позволило увидеть кровеносные сосуды в мозге. По словам ученых, кожа восстанавливала свой нормальный цвет и приходила в обычное состояние сразу после смывания красителя.

Исследователи ожидают, что подобная процедура откроет большие возможности в медицине: врачи смогут легче и быстрее выявлять болезни и травмы людей, мониторить расстройства пищеварительной системы, а также обнаруживать труднодоступные опухоли.

The Guardian проводит параллели между этим открытием ученых и трюком, описанным в романе Герберта Уэллса «Человек-невидимка». Герой произведения — «блестящий, но обреченный ученый» — обнаруживает, что секрет невидимости заключается в сопоставлении показателя преломления света и освещаемого объекта с показателем преломления окружающего воздуха, пишет издание.

В исследовании ученых из Стэнфорда описывается, что когда свет проникает в биологическую ткань, то большая его часть рассеивается, поскольку внутренние структуры, такие как мембраны и ядра клеток, имеют разные показатели преломления. Переход света от одного показателя преломления к другому делает ткань непрозрачной. В качестве простого примера ученые описывают эффект изогнутого карандаша в прозрачном стакане с водой.

Согласно исследованию, также определенные пищевые красители могут заставить определенные длины волн света легче проходить через кожу и другие плотные материи. В частности, в данном эксперименте ученые использовали раствор красителя тартразина, который, например, применяется в изготовлении американских чипсов и напитков.

«Краситель уменьшил рассеивание света внутри ткани, что позволило лучам проникать глубже», — говорится в статье.

По данным издания, процедура пока не испытывалась на людях. Кроме того, для дальнейшего применения в медицине ученые допускают, что краситель придется вводить под кожу, чтобы заглянуть внутрь некоторых органов. Такой метод также потребует дополнительных испытаний, чтобы доказать безопасность процедуры, пишет газета.