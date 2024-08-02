Египетские ученые просканировали современными средствами мумию кричащей женщины, найденную в начале XX века и сделали ряд важных открытий о ее жизни и смерти. Они выяснили, чем был обработан парик и волосы женщины, сколько ей было лет, и что умерла она в агонии, с чем свидетельствует сохранившееся выражение лица, говорится в работе, опубликованной в журнале Frontiers in Medicine.

В 1881 году близ египетского города Луксор была обнаружена усыпальница Дейр-эль-Бахари, в которой священники XXI и XXII династий укрывали мумии членов королевских семей от грабителей могил. Позднее в этой усыпальнице была сделана необычная находка— деревянный саркофаг с мумией женщины, которая скончалась в немолодом возрасте, и была похоронена в густом черном парике. Однако поразило археологов больше всего выражение ее сохранившегося лица — широко открытый рот, как будто женщина кричала, заставил ее так и назвать — мумия кричащей женщины.

Египетские ученые под руководством профессора Сахар Салим из Каирского университета сумели применить новейшие методы исследования, чтобы узнать новые детали жизни и смерти женщины, погребенной около 3500 лет назад. Так, они использовали компьютерную томографию, чтобы сделать «виртуальные срезы» мумии для оценки возраста женщины на момент смерти, ее заболеваний и методов бальзамирования.

Кроме того, для изучения мумии применили сканирующий электронный микроскоп, инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье и метод рентгеновской дифракции. Анализ показал, что еще при жизни женщина утратила несколько зубов. Рост женщины составлял 154 см, анализ костей таза выявил, что на момент смерти ей было примерно 48 лет. При этом исследование костей указало на заболевание артритом в спинной области. Ученые не обнаружили на коже надрезов для ввода бальзамирующего состава, при этом мозг, диафрагма, сердце, легкие, печень, селезенка, почки и желудок оказались в сохранности. Это обстоятельство удивило ученых, поскольку классический способ мумификации в эпоху Нового царства (1550—1069 до. н.э) предполагал удаление всех внутренних органов за исключением сердца.

Исследование кожи показало, что при бальзамировании тела использовался состав на основе можжевельника и ладана — довольно дорогих компонентов, которые приходилось завозить из регионов Восточного Средиземноморья и Восточной Африки. При этом собственные волосы женщины были окрашены хной и можжевельником.

Длинный парик, выполненный из волокон финиковой пальмы, был обработан кристаллами кварца, магнетита и альбита, вероятно, для связки локонов и придания им черного цвета, который в древнем Египте ассоциировался с молодостью.

«Эти находки подтверждают существование торговли бальзамирующими веществами в Древнем Египте. Экспедиция царицы Хатшепсут принесла ладан из Пунта (вероятно, Сомали). Гробница Тутанхамона также содержала ладан и можжевельник», — пояснила Салим. При этом установить причину смерти женщины ученым не удалось.

Что же привело к тому, что ее выражение лица после смерти осталось таким страшным? Дороговизна бальзамирующего вещества исключает возможность того, что бальзамирование было проведено небрежно, и египетские специалисты просто забыли закрыть женщине рот. «Кричащее выражение лица мумии может объясняться трупным спазмом, то есть женщина умирала, крича от агонии и боли», — предполагает Салим. Трупный спазм — редкая форма мышечного напряжения, возникает при смерти в момент крайнего физического напряжения, на эмоциональном пике.

«Бальзамировщики скорее всего мумифицировали тело кричащей мумии до того, как она начала разлагаться или расслабились мышцы лица. Возможно, напряженные мышцы помешали бальзамировщикам закрыть ее рот», — пояснила Салим RTVI.