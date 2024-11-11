В результате глобального потепления в Северном Ледовитом океане ожидается «большой прилив воды», который будет угрожать портовой инфраструктуре северных территорий России. Об этом заявил NEWS.ru uлава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Арктическая зона уже подвержена этим изменениям [из-за глобального потепления]. Есть риски, которые связаны с безопасностью проживания на этих территориях, с безопасностью содержания инфраструктуры арктического побережья», — рассказал он изданию в рамках конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Баку.

Исмаилов предупредил, что существуют риски и для «территорий ниже» арктической зоны. «У нас же северная страна, и вечная мерзлота достаточно большую территорию занимает», — пояснил эколог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что глобальное потепление в России идет быстрее, чем в среднем в мире.

«Средняя годовая температура в умеренных широтах Евразии, мы как раз тут и живем, она увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по глобусу», — сказал он.

В северных широтах процесс потепления идет еще быстрее — в 3,5 раза, добавил Вильфанд. По его словам, вероятность того, что 2024 год станет рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений, возрастает.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» 7 ноября также заявил, что потепление в стране проходит быстрее, чем в других регионах мира, и оно может привести к серьезным последствиям.