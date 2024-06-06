Заявление главы Центробанка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной о сокращении льготных программ, чтобы сделать кредиты доступными для более широкого круга заемщиков — это «совершенно неадекватная мысль». Такое мнение в разговоре с Инфо24 выразил экономист Михаил Беляев.

Днем 6 июня глава Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что власти России должны сократить объемы льготных кредитных программ или «сделать их более точечными». Тогда, по словам главы ЦБ, кредиты для всех участников рынка станут более доступными.

«Есть выбор, бюджет может увеличить эти льготные программы сейчас, это сработает для узкого круга отраслей, но тогда для всех остальных кредит будет недоступный. Либо объемы льготных программ сокращать, строго приоритизировать, только на самое нужное, и кредиты будут более доступны для всех остальных, в том числе и инвестиционные», — сказала глава ЦБ, слова которой приводит РИА Новости.

Беляев раскритиковал предложение Набиллиной, отметив, что он знает огромное количество «нормальных экспертов, которые не оставляют камня на камне от ее курса денежно-кредитной политики, причем там фундамент неверный, отправная точка порочная».

«Чем больше она комментирует, тем больше она влезает в такие дебри, где еще больше запутывает ситуацию», — добавил эксперт.

По словам Беляева, «определенные современные предприятия работать без кредита в принципе не могут». Однако компании вынуждены брать кредиты «по высоким ставкам, чтобы «просто не закрывать производство, а вовсе не потому, что [в России] такая прекрасная денежно-кредитная политика, которая позволяет предприятиям кредитоваться».