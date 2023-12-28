Банк России оставил лимит бесплатных денежных переводов другим людям через систему быстрых платежей (СБП) на уровне 100 тыс. рублей «для контроля теневого оборота». Такое объяснение решению Центробанка дал «Инфо24» экономист Михаил Беляев.

По его словам, ограничения нужны, чтобы контролировать средства, «которые движутся в серой зоне». Как пояснил Беляев, речь идет о расчетах «между людьми, которые выполняют работы, занимаются индивидуальным предпринимательством или еще чем-то таким».

Комиссии за переводы между собственными счетами Беляев считает несправедливыми. Раньше банки могли объяснить взимание комиссии «какими-то трудозатратами или производственными издержками». Теперь же эти издержки «предельно минимизированы, и этими расходами можно пренебречь», отметил эксперт.

28 декабря ЦБ объявил, что с 1 мая 2024 года россияне смогут переводить между своими счетами через СБП до 30 млн рублей в месяц без комиссий. Лимит бесплатных переводов между гражданами (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.