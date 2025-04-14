Курс доллара 14 апреля в моменте снижался до отметки в 80,9 рубля на фоне падения глобального индекса американской валюты и роста рубля из-за структурных особенностей российского рынка. Но ожидать долгосрочной устойчивости этого тренда не стоит. Об этом рассказала “Ленте.ру” директор сервиса “Купец СRM” Анна Анисимова.

По ее словам, в качестве спускового крючка для падения доллара выступила его общая слабость на международных рынках, вызванная увеличивающейся нестабильностью в американской торговой политике.

Одновременное масштабное повышение импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом и выход на новый виток торговой войны с Китаем и государствами Северной Америки создало среди инвесторов недоверие и внесло волатильность на валютные рынки, отметила экономист.

Другой важной причиной стал невысокий объем импорта в России. Причиной текущих низких показателей можно рассматривать высокую стоимость кредитных средств, которая приводит к снижению курса доллара.

Таким образом, считает Анисимова, рублю была оказана временная поддержка, вопреки отсутствию фундаментальных факторов роста. В то же время, она признает, что текущий курс вряд ли можно с уверенностью назвать устойчивым.

“Даже временное ослабление доллара не создает оснований для устойчивого укрепления российской валюты”, — сказала экономист.

По ее ожиданиям, в ближайшие месяцы стоимость американской валюты вновь вернется к диапазону 85-88 рублей в случае реализации негативного сценария развития событий во внешнеполитическом контуре или увеличения объемов импорта.

В ходе торгов на международном рынке Форекс 14 апреля курс доллара снизился до отметки в 82 рубля впервые с 19 марта. На минимальных значениях курс доллара опускался до 80,9 рубля.