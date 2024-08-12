Предложение члена Совета Федерации Ольги Епифанцевой создать в России «серебряную экономику» с вовлечением в работу пожилых людей — не новая идея и давно реализуется в развитых странах, пишет Инфо24 со ссылкой на директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

По его словам, пожилые люди не могут работать в тех отраслях, которые дают самую большую долю ВВП, — промышленности, строительстве, транспортной сфере, сельском хозяйстве.

«Но они могут помочь, если у них есть опыт работы в таких отраслях, как здравоохранение, наука, образование — вот где на 80-90% во всех странах используется труд этих людей», — поделился экономист.

Остапкович считает, что для создания в России «серебряной экономики» требуется политическое и экономическое решение с пиар-кампанией по привлечению пожилых людей на рынок труда. Ключевым фактором он назвал уравнивание пожилых и более молодых сотрудников в заработной плате и социальном пакете.

Кроме того, по словам экономиста, необходимо преодолеть действующий в России тренд на снижение доходов после достижения определенного возраста.

«Доходы у людей растут до 45-50 лет, а потом садятся на плато где-то на два-три года и дальше начинают резко сокращаться. Вот это надо устранить, чтобы шестидесятилетний человек имел такой же заработок, если у него, конечно, соответствующий уровень компетенции, как и у людей среднего и младшего возраста», — подытожил Остапкович.

По словам сенатора Епифанцевой, Россия подвержена общемировой тенденции на старение населения из-за постепенного роста продолжительности жизни. Сейчас в стране каждый четвертый гражданин является пенсионером, отметила она. Между тем, убеждена член Совфеда, люди старше 50 лет могут стать для России ценным кадровым резервом в условиях дефицита работников на рынке.