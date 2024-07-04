Отмена льготной ипотеки приведет к коллапсу на рынке недвижимости. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев Инфо24.

Он пояснил, что двукратный рост цен стал результатом необоснованного «вздувания» цен со стороны монополистов, а отмен программы льготной ипотеки не сможет привести к их снижению.

«Цены при повышении спроса повышаются, когда есть дефицит. Дефицита у нас не было. Спрос вследствие льготной ипотеки обеспечивал бесперебойную продажу квартир на рынке, в который уже была заложена прибыль застройщиков. Но они ссылались на то, что спрос повышенный, поэтому и разгоняли цены», — сказал он.

Беляев отметил, что решить эту проблему можно было на ранних стадиях при участии антимонопольной службы: из-за необоснованно высоких цен многие квартиры остались непроданными, из-за чего монополисты стали предлагать жилплощадь меньших габаритов.

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Такое положение дел на рынке привело к возврату в «неохрущевские времена», считает экономист.

«Вместо того, чтобы радикальными мерами лечить болезнь монополизма, мы занимались «примочками» и загнали болезнь в тупик, выхода из которого на рыночных условиях нет. Существует только продление льготной ипотеки — если мы хотим, чтобы строительная отрасль продолжала действовать, и не было дальнейшего раздувания цен», — отметил он.

Механизм льготной ипотеки, по мнению Беляева, был одной из таких «примочек», позволявших «перекачивать» деньги к застройщикам для сохранения прибыли.

Даже в случае привлечения Федеральной антимонопольной службы в текущий момент необходимо будет подготовить соответствующее законодательство, заявил эксперт.

«Это единственный выход из положения. А если кто-то думает, что из-за отмены льготной ипотеки понизятся цены, то этот придурок (извините, у меня другого слова нет) ничего не понимает в экономике. Монополии никогда ничего не снижают, тем более по части квартир», — добавил он.

Беляев также обратил внимание на то, что квартиры могут оставаться без хозяев годами, пока их не реализуют по завышенным ценам, так как они представляют собой долговечный товар.

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