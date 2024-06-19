Отмена льготной ипотеки может на первом этапе притормозить жилищное строительство из-за падения спроса у граждан, но это все равно не приведет к снижению стоимости жилья. Такое мнение в беседе с «Инфор24» высказал экономист и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, в первое время после отмены льготной ипотеки возникнет пауза как в действиях граждан, так и девелоперов. Россияне будут ждать падения цен на недвижимость в условиях сниженного спроса, а застройщики перенесут вопрос ценовой политики в «отложенный спрос».

«Это может сбить рост жилищного строительства. Конечно, интенсивность упадет на первом этапе, потому что спрос упадет, у нас 80 процентов продаж формировалось за счет льготной ипотеки. Потом, когда люди привыкнут, может быть, доходы вырастут, будут брать ипотеку и под 16—17 процентов», — отметил Остапкович.

При этом он предупредил, что россиянам не стоит ожидать резкого и значительного падения цен на недвижимость при условии ипотеки в 16—17 процентов. По мнению Остапковича, исходя из экономической теории, застройщику необходимо сбрасывать цену, чтобы удовлетворить спрос, однако российские компании могут на это не пойти.

«Но у нас вообще-то строители, они народ такой. Вряд ли будут резко сбрасывать цену. Они просто это дело перенесут в отложенный спрос. Выдержат паузу с надеждой, что потом люди все равно проснутся и начнут покупать», — объяснил экономист.

По его мнению, не смотря на высокую процентную ставку, некоторые россияне все равно будут брать ипотеку, особенно высокодоходное население. Гражданам с более низкими доходами придется тщательно рассчитать расходы и расставить приоритеты, чтобы определиться, смогут ли они позволить себе кредит с такой ставкой, считает экономист. По его словам, ставка в 16-17 процентов означает, что через пять лет человеку придется заплатить «двойную цену за стоимость квартиры».

С другой стороны, по мнению Остапковича, отмена льготной ипотеки, «бьющая» по госбюджету, благоприятно скажется на экономике России. Экономист убежден, что от льготного кредитования выигрывали только банки и девелоперы.

С 1 июля в России перестает действовать льготная ипотечная программа с государственной поддержкой на новостройки под восемь процентов. Некоторые крупные банки уже перестали принимать заявки на льготную ипотеку. По данным «РБК», с 18 июня с льготной ипотекой перестал работать Промсвязьбанк (ПСБ), до этого такое решение приняли банк «Россия» и «Ак Барс».

Завершение льготных программ для широкого круга покупателей и изменение условий по семейной ипотеке в долгосрочной перспективе окажут позитивное влияние на рынок недвижимости, полагает руководитель направления «Ипотека и страхование» Авито Артур Ахметов. Однако, по его мнению, этому может предшествовать длительный и тяжелый для рынка переходный период.