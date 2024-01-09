Переход из одного года всегда связан со снижением деловой активности, поэтому следует подождать хотя бы середины января, чтобы на рынке начали проявляться тенденции, но предварительный прогноз по курсу можно сделать уже сейчас. Об этом «Ленте.ру» рассказал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

«Я думаю, что пока, предварительно, можно прогнозировать где-то уровень 88-91 [рубля] по доллару и по евро где-то 96-101 на ближайшие рабочие три недели этого месяца, если макроэкономические и политические условия не будут существенно меняться», — сказал эксперт.

9 января курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года. Согласно данным на 13:41 мск, доллар снижался на 1,29% до 89,98 рубля.

К 14:00 мск курс доллара находился на уровне 89,92 рубля (-1,35%). Евро при этом снизился на 1,61%, до 98,39 рубля, юань — до 12,53 рубля (-1,42%).

Одним из факторов укрепления рубля стало сообщение о возобновлении операций Центральным Банком, которые связаны с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).