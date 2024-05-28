Рост валютного курса рубля, наблюдаемый чуть больше месяца, — временное явление, которое складывается «из-за отыгрывания его зимне-весеннего падения», заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов.

По словам экономиста, есть две причины положительной динамики рубля: сохранение высокой ключевой ставки на длительный период и продление указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

«Федеральный бюджет России на ближайший период сверстан из расчета 90,1 рубля за доллар, так что ждать, что правительство и ЦБ позволят доллару упасть намного ниже 90 рублей и вдолгую быть ниже этой отметки, не приходится», — поделился Андрианов.

В июне на валютный рынок будет поступать иностранная валюта из-за ее обязательных продаж экспортерам, но в связи с ужесточившейся риторикой ЦБ по ключевой ставке следует ожидать «ее сохранения на высочайшем уровне или дальнейшего повышения», считает эксперт. Это, в свою очередь, может стать «серьезной поддержкой рублю».

Кроме того, экономист допустил, что нефтяные котировки, которые закрепились в диапазоне 80-90 долларов за баррель, могут «пойти вверх» и вырасти до 100 долларов на в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Вместе с тем, вырастет российский экспорт и сократится импорт, добавил эксперт.

Поэтому, по словам Андрианова, «объективно рублю ничего не угрожает, а его судьба на ближайший период будет находиться, главным образом, в руках ЦБ и Минфина».

«Если они не будут осуществлять массированные покупки инвалюты, то можно ожидать курс в диапазоне 90-92 за доллар, 97-99 за евро и 12.2-12.7 за юань. В случае же, если Минфином и Центробанком будут возобновлены масштабные чистые покупки инвалюты, то рубль может просесть и до 93-95 за доллар, 100-103 за евро и 12.8-13.5 за юань», — заключил экономист.

27 мая курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые за четыре месяца опустился ниже 89 рублей и достиг отметки в 88,93 рубля. Укрепление российской валюты продолжается уже шестую неделю — за все это время курс доллара упал более чем на 5,8 рубля. Курс евро снизился на 4 рубля за то же время.

Еще быстрее рубль укреплял свои позиции в октябре 2023 года, когда доллар обвалился на 8,7 рубля за семь недель в связи с объявлением параметров продажи валюты крупными экспортерами.