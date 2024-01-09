В 2024 году квартиры на вторичном рынке в Москве и Санкт-Петербурге могут подешеветь на 10% из-за снижения доступности ипотеки. Таким прогнозом с Инфо24 поделился экономист Михаил Беляев.

По его словам, рынок вторичного жилья в России «очень напряженный», многие квартиры там «морально устарели» и поэтому не пользуются популярностью. При этом цены на них завышены продавцами, которые рассчитывают, продав старую недвижимость, на вырученные деньги купить что-то более комфортное на первичном рынке. Такие квартиры как раз и могут подешеветь, считает эксперт.

«Первичка», по оценке Беляева, тоже сильно переоценена из-за аппетитов застройщиков и при этом все равно пользуется спросом, поэтому если и подешевеет, то куда менее ощутимо — максимум на 5%.

Экономист убежден, что даже пустующие новые квартиры, на которые пока нет покупателей, не спровоцируют снижение цен, поскольку это «совершенно не скоропортящийся продукт», а девелоперы накопили «большую подушку прибыли» за счет господдержки отрасли и могут позволить себе выждать.

Ситуация с ценами может измениться, если власти запретят строить малогабаритные квартиры, допустил Беляев. Он напомнил, что застройщики сокращают метраж жилой недвижимости, чтобы сделать ее доступной для покупателей, и «где-то это доведено уже практически до абсурда».

Если девелоперы лишатся возможности продавать эти крошечные квартиры, им придется работать с «полным метром», который после ужесточения условий ипотеки окажется не по карману большинству россиян. В таком случае, считает экономист, цены рано или поздно начнут снижаться.

В ноябре 2023 года Минфин анонсировал повышение банковских лимитов для выдачи льготной ипотеки, объяснив необходимость этой меры ростом ключевой ставки. В декабре стало известно, что правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготным ипотечным кредитам до 30%.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы в Финансовом университете при Правительстве России Александр Цыганов заявил RTVI, что влияние льготной ипотеки на новостройки в столичных регионах уменьшается, но будет расти в регионах.