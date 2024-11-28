Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил бывшего президента Адвокатской палаты республики, экс-адвоката осужденного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова Дмитрия Талантова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчину признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России и в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Кроме того, Талантова на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Согласно материалам дела, Талантов с марта по июнь 2022 года дважды разместил на своей странице в фейсбуке (принадлежит Meta*) текстовые материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении социальной группы.

«В это же время Талантов Д.Н. публично распространил на персональной интернет-странице в социальной сети «Фейсбук»* под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции, руководствуясь при этом мотивом политической ненависти», — говорится в сообщении пресс-службы судов Удмуртии.

Талантов не признал вину, но подтвердил, что публиковал посты.

При назначении наказания суд учел, что Талантов ранее к уголовной ответственности не привлекался, имел положительные характеристики.

Талантов стал первым в России адвокатом, против которого завели уголовное дело по статье о военных «фейках».

* Деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России