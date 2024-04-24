Кировский областной суд приговорил бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Россомахина к 22 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство пенсионерки, пишет телеграм-канал Baza. Осужденный убил женщину через неделю после возвращения из зоны военной операции на Украины.

Россомахина признали виновным сразу по нескольким статьям: угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК), изнасилование (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК) и убийство с особой жестокостью заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.п. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Также суд обязал его выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи потерпевших, отмечает правозащитный проект «Травмпункт».

Внучка убитой пенсионерки Анна Пекарева рассказала «Понятно. Медиа», что семья убитой не удовлетворена приговором. Она объяснила, что испытывает страх из-за того, что Россомахин снова выйдет на свободу.

«Страшно, что он сможет продолжать убивать, насиловать и причинять боль как нашей семье, так и другим людям <…> Ощущения безопасности не было уже давно, а сейчас стало очень-очень страшно», — заявила она.

«Медиазона»* писала, что в 2020 году Россомахина приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу об убийстве и грабеже. В сентябре 2022 года он вышел на свободу раньше срока «через ЧВК “Вагнер”» и отправился в зону боевых действий на Украине. В марте 2023 года мужчина вернулся в родное село Новый Бурец в Вятскополянском районе Кировской области.

Телеканал «ВП ТВ» показывал сюжет о Россомахине, в котором местные жители жаловались, что после возвращения экс-«вагнеровца» из зоны боевых действий на Украине село Новый Бурец живет в страхе. По словам одной из жительниц населенного пункта, Россомахин выпивал, ходил по селу с топором и вилами с криками «Убью всех, перережу всю семью».

22 марта 2023 года Россомахина задержали на пять суток по статье о хулиганстве. Начальник районного управления МВД Вадим Варанкин сообщил жителям села, что после освобождения мужчину посадят на поезд, «чтобы он отсюда свалил». Кроме того, полицейский утверждал, что у Россомахина заключен контракт с ЧВК «Вагнер» и он скоро вернется в зону боевых действий на Украине.

29 марта, через неделю после возвращения из зоны военной операции, Россомахин убил 85-летнюю жительницу Нового Бурца, после чего он был арестован. По версии следствия, мужчина пьяным зашел домой к пенсионерке и изнасиловал ее, после чего убил женщину. В силу престарелого возраста она находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление.

В пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, комментируя арест Россомахина, тогда заявили, что «готовы содействовать правоохранительным органам по поводу любого нашего бывшего бойца», и порекомендовали заранее сообщать об «агрессивном» или «вызывающем» поведении бывших бойцов.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов