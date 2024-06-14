Экс-сотрудника АО «ГосМКБ “Радуга” им. А. Я. Березняка» Сергея Коротких обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, сообщает «Коммерсантъ». По версии ФСБ, он уничтожил терабайт служебной информации, что едва не привело к срыву выполнения гособоронзаказа. Кроме того, без ведома руководства Коротких уезжал в Турцию, где женился на местной девушке, несмотря на запрет на контакты с иностранными гражданами.

Акционерное общество «Государственное машиностроительное конструкторское бюро “Радуга” имени А.Я. Березняка» специализируется на создании ракетного оружия. В задачи предприятия входят разработка, производство и модернизация отечественных образцов управляемых ракет классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля». Расположено в городе Дубна.

По сообщению «Ъ», представший перед Мособлсудом 33-летний уроженец Архангельской области устроился в ГосМКБ «Радуга» в 2015 году. Там он стал руководителем бригады, занимавшейся расчетами тепловых нагрузок на производимые предприятием образцы ракетной техники.

В декабре 2022 года предприятию стало известно, что Коротких выезжал в Турцию, где женился на местной девушке, хотя ему были запрещены контакты с иностранцами. По версии обвинения, мужчина не сообщал об этом своему руководству, хотя имел вторую форму допуска к секретным данным, которая предусматривала ограничения.

Сам Коротких утверждал, что об изменениях в семье поставил в известность сотрудников регионального УФСБ, но те по неизвестной причине не оповестили предприятие. Кроме того, во время конфликта мужчина подал заявления в прокуратуру и спецслужбу, рассказав о нарушениях, якобы допущенных на оборонном предприятии.

В результате Коротких покинул «Радугу» вместе с начальником первого отдела предприятия и одним из ее руководителей, а в мае 2023 года против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием служебного положения, повлекшее причинение ей вреда).

По версии следствия, Коротких, увольняясь с «Радуги», с помощью своего персонального компьютера стер один терабайт информации, содержавшей некие расчеты, необходимые для выпуска ракетной продукции. Руководство «Радуги» утверждает, что это чуть не привело к срыву гособоронзаказа.

Подсудимый в суде признал вину частично. Он настаивает, что не мог нанести ущерб «критической инфраструктуре» «Радуги», поскольку стер информацию с персонального компьютера, а не с сервера предприятия. По его словам, на диске компьютера были его расчеты, которые есть и на сервере «Радуги», а папка, из которой удалялась информация, называлась «Хлам», потому что не содержала ничего важного.

Что касается Турции, то туда выезжал не только он, но и другие сотрудники предприятия, рассказал Коротких. При этом никто из них не знал о запретах на общение с иностранцами.

По мнению Коротких, уголовное преследование стало следствием не ущерба от его действий, а конфликта с руководством предприятия и сотрудниками безопасности, тем более что представитель потерпевшего так и не заявил к нему иск о возмещении убытков.

Прокурор на суде попросил продлить Коротких арест на полгода. Подсудимый просил избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста, но суд оставил его в СИЗО. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.