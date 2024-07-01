Бывший референт одного из комитетов Совфеда, 52-летний Алексей Коновалов, получил 16 лет колонии строгого режима за убийство родителей. Об этом из зала Мосгорсуда передает корреспондент «Ленты.ру».

Суд счел доказанным, что убийство было совершено из корыстных побуждений, на фоне длительных неприязненных отношений. Версия защиты о том, что экс-чиновник совершил преступление в состоянии аффекта, не получила подтверждения в ходе процесса.

Алексей Коновалов 6 февраля 2023 года обратился в полицию и сообщил, что в квартире на Ленинском проспекте в Москве нашел своих родителей — 72-летнего полковника Службы внешней разведки (СВР) в отставке Николая Коновалова и его 74-летней жены Валентины — без признаков жизни.

По словам мужчины, его родители некоторое время назад перестали выходить на связь, и он приехал к ним. Коновалов также рассказал, что дверь в их квартиру была не заперта, а они сами не подают признаков жизни.

Сотрудники полиции установили, что накануне, 5 февраля, вечером Коновалов приезжал в квартиру родителей. На первом допросе мужчина «под давлением фактов» признал, что во время ссоры сначала несколько раз ударил ножом мать, а затем — отца. После этого он забрал кухонный нож, вымыл обувь и ушел из квартиры, а наутро сымитировал свой приезд и обнаружение тел, пишет «Лента.ру».

В ходе следствия защита выдвинула версию, что Коновалов мог совершить преступление в состоянии аффекта. Якобы родители систематически унижали его из-за неспособности самостоятельно зарабатывать и того факта, что он «сидел у них на шее», но доказать это не удалось, отмечает издание.

Адвокаты бывшего чиновника Совфеда намерены обжаловать приговор.