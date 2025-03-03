Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела Росавиации Максима Павлюка по делу о взятках с пилотов в размере 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Прокурор требовал для Павлюка такой же срок. Экс-сотрудник Росавиации признан виновным в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), получении крупной взятки с вымогательством (п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК) и покушении на взятку (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК).

Дело рассматривалось в особом порядке. Павлюк полностью признал вину и заключил сделку со следствием, передает ТАСС. Он просил суд учесть эти факты и наличие у него тяжелобольного сына в качестве смягчающих обстоятельств.

Павлюк возглавлял в Росавиации отдел квалификационной комиссии. Его арестовали в октябре 2022 года после обысков. По версии следствия, с марта 2021 по сентябрь 2022 года Павлюк и его сообщники вымогали взятки у пилотов российских авиакомпаний за исправление недочетов в летных документах и получение новых летных свидетельств.

Павлюк незаконно запретил вносить в специальный реестр данные пилотов якобы из-за нарушений в летной подготовке. Из-за этого летчики не могли работать в гражданской авиации. За решение проблемы экс-сотрудник Росавиации требовал до 1,5 миллиона рублей.

Посредниками выступали жительница Санкт-Петербурга Наталья Митина и пилот авиакомпании «Аэропром» Андрей Черников. Митина получила семь лет колонии.

За месяц до ареста Павлюка пилоты пожаловались в Генпрокуратуру на то, что Росавиация незаконно, по их мнению, лишила свидетельств более чем 30 летчиков. В жалобе говорилось, что некоторым пилотам предлагали решить проблему за деньги. «Коммерсант» писал, что двое пилотов авиакомпании NordStar обратились в ФСБ, обвинив Павлюка в поборах с летчиков. Эти заявления стали поводом для возбуждения уголовного дела.

В августе-сентябре 2022 года Павлюк получил 1,5 млн рублей от пилотов NordStar за замену старых летных свидетельств. Летчики переводили деньги частями на карту Черникова, пока не набиралась нужная сумма. Тот перечислял средства Павлюку либо привозил ему наличные из Петербурга в Москву.