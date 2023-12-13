Бывший депутат Госдумы Ринат Хайров отрицает, что у его дочери Эльсины роман с американским актером Томом Крузом. О том, что 61-летний Круз якобы встречается с 36-летней Хайровой, написал ранее британский таблоид Daily Mail.

«Я читал. Это чушь полная… Грязь оплачиваемая, которую сливают», — сказал Хайров агентству РИА Новости.

По данным Daily Mail, Круз был замечен обнимающимся с Хайровой на вечеринке в фешенебельном лондонском районе Мэйфэр.

«Они были неразлучны, явно пара. Казалось, он был без ума от нее», — рассказал Daily Mail один из гостей мероприятия, которое издание называет «практически исключительно российским».

По сведениям издания, Круз и Хайрова якобы появились вместе на вечеринке на Гросвенор-сквер 9 декабря примерно в 21:00.

«Круз был очень дружелюбен — его постоянно просили сфотографироваться, но он вежливо отказывался. В конце концов, диджею пришлось объявить по-русски, что Круз не хочет фотографироваться», — сказал источник газеты.

По его словам, большую часть ночи Круз танцевал с Хайровой, хотя в какой-то момент «просто вертелся посреди группы женщин». С мероприятия Круз и Хайрова ушли вместе рано утром, пишет таблоид.

Эльсина Хайрова — бывшая модель, гражданка Великобритании, пишет Daily Mail. Ранее она была замужем за российским бизнесменом Дмитрием Цветковым. В 2021 году стало известно об их бракоразводном процессе, касающемся состояния на £42 млн.