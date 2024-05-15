Бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач в интервью белорусскому государственному агентству БелТА рассказал о спонсорах терроризма в семье Байдена, причастных к взрывам на «Северных потоках» спецслужбах, настоящем руководстве Украины и провокациях в отношении Москвы и Киева. Основные высказывания украинского экс-парламентария — в подборке RTVI.

О международном финансировании терроризма

Наше основное требование к правоохранительным органам США, Кипра, Франции и России — проведение публичного объективного расследования, в том числе на промежуточных этапах. Это предъявление обвинений участникам террористических акций, спонсорам терроризма, независимо от того, какую должность они занимают и в какой юрисдикции они находятся.

Я считаю, что регистрация или возбуждение уголовного производства СК Российской Федерации — это важный международный прецедент, который будет иметь определенные последствия, в том числе для тех, кто спонсирует терроризм.

И все, кто занимается спонсорством терроризма, должны понимать, что они так или иначе понесут ответственность за свои преступления, за свою деятельность, за участие в террористической деятельности.

О спонсорах терроризма в семье Байдена

Финансирование терроризма — одна из непубличных, скрытых форм участия в террористической деятельности. Нами собраны данные о компании Burisma — ее учредителях и сотрудниках в финансировании террористической деятельности.

Burisma Holdings — крупнейшая частная нефтегазовая компания Украины, которая работает на энергетическом рынке с 2002 года. В 2014 году в ее совет директоров входил сын американского лидера Хантер Байден.

Для нас абсолютно понятно, что семья [президента США Джо] Байдена и ее партнеры — доказанные участники террористической деятельности. Сейчас задача следственных органов процессуальным путем доказать и предъявить [им] обвинения.

Мы отследили практически все движения средств по компании Burisma и переходы средств через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca, которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена, где он получал деньги. Мы показали все проводки, они есть в распоряжении Конгресса США, который на самом деле использует эти документы для доказательства торговли влиянием.

Об уголовном деле в отношении Burisma

Уголовное дело по Burisma не было закрыто почти до 2020 года и в определенный промежуток времени сумма взятки составляла $50 млн. У нас есть эти документы в рапортах прокуроров, которые отслеживали этот процесс.

Но $6 млн наличными были переданы правоохранителям Украины для закрытия дела Burisma. Это все было задокументировано, под камерой взяли того, кто передавал эти средства. Вся Европа смотрела на самую большую взятку в $6 млн.

Эти $6 млн были изъяты и являлись вещдоком до определенного промежутка времени. Позже эти деньги были переданы ГУР для проведения террористической деятельности. После этого начали взрываться «Северные потоки», были [российский публицист и политик Захар] Прилепин, [дочь российского философа Александра Дугина Дарья] Дугина — пошла серия терактов.

Руководители спецслужб Украины — Малюк и Буданов не скрывают, что проводят мероприятия за внебюджетный кэш. Прослежена вся цепочка. Партнеры семьи Байдена спонсировали терроризм, уходя от ответственности за коррупцию и отмывание денег на территории Украины.

Burisma заплатила не только $6 млн взятки. В общей сложности это было примерно $18 млн, часть из них пошла на армию дронов. Остальные деньги закрытым решением суда передавались на армию дронов.

Если все так публично, то зачем делать секретными решения суда? Чтобы потом журналисты изыскивали их. В частности, по армии дронов информацию отыскали украинские журналисты, которые и сегодня работают на Украине. Армия дронов — это та же история терроризма. Мы видим все цепочки поставок ГУР и видим спонсоров.

О взрывах на «Северных потоках» и личностях диверсантов

Мы установили практически всю группу. Часть документов я могу передать, часть — находится в следствии. Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич — интересный персонаж. Это сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич — офицер седьмого управления контрразведки СБУ.

Дальше: Варава Олег Юрьевич. Руслан Руденко — бывший заместитель мэра Белой Церкви. Еще интересная женщина — Ситало Марина Александровна: женщина 50 лет, один из лучших технодайверoв Украины. Но эту информацию пока еще никто не видел. Она специалист в том числе по изготовлению подводных смесей. Имеет опыт погружения в разных точках земного шара, муж у нее тоже занимается технодайвингом.

Они все выполняли функцию операции под прикрытием, погружение, возможно бутафорные средства. Их готовили долгий промежуток времени на территории Житомирской области. Есть там такой Соколовский карьер, где приблизительно 110 метров глубины.

Затем тренировки проходили в Румынии, рядом с натовской базой «Мангалиа». Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта «Андромеда». Про нее и писали западные издания.

Участникам группы Червинского изготовили румынские паспорта. Действовали они под кураторством Кристофера Смита, второго человека в посольстве США в Украине на тот момент и известного сотрудника ЦРУ. Сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии. Парня повысили.

У него были очень хорошие личные отношения с бывшим рукoводителем ГУР Минобороны Украины Василием Бурбой. И он участвовал тоже в подготовке этой операции. Собственно говоря, его воспитанник — Кирилл Буданов.

Когда создается легенда прикрытия, то она делается качественно. Мы же не oтнимаем опыт ЦРУ или опыт МИ-6 при подготoвке операций прикрытия. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, отвода от ответственности. Собственно, это и происходило.

О работе Украины над созданием «грязной бомбы»

Интересная личность — Андрей Бургомистренко. Он руководил долгий промежуток времени предприятием «Радон». Что такое предприятие «Радон»? Это шесть предприятий на территории Украины. Такой концерн, который занимается работой с радиоактивными отходами, монополист, в том числе по высокоактивным отходам.

Бургомистренко — специалист в этой области. У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию «грязной бомбы». То есть ядерный шантаж для руководителей Украины — это норма. Они это делали и перед началом СВО, и в период СВО.

Сегодня мы озвучим эту информацию, что мы занимаемся изучением, для наших, так сказать, «непартнеров» на Западе, чтобы потом у них не возникало вопросов, что они об этом не слышали.

У меня только один вопрос: они знают об этом или они участвуют в этом и руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос. Это один из элементов системы деятельности по повышению градуса эскалации. Это опасные и страшные вещи.

За каждой эскалацией, за каждым конфликтом стоят интересы больших денег. Это появляющиеся новые финансовые потоки: потоки логистики, предприятия ВПК, которые получают большое количество средств. Эту систему побороть достаточно сложно.

О том, кто главный на Украине

Украинские спецслужбы — это инструмент западных спецслужб. О самостоятельности говорить никакого смысла нет, они прекрасно понимают, что их будущее, сотрудников этих спецслужб, связано с тем, как они служат хозяину, а не с событиями на Украине. И будущее они видят не в Украине.

[Президент Украины Владимир] Зеленский — это аватар. Сегодня страной руководит [глава офиса президента Андрей] Ермак. В стране есть люди, которые обязаны должностями только Ермаку. Но решение принимает не Ермак, а руководители западных спецслужб.

С 2016 года, после одного из звонков [экс-президента Украины Петра] Порошенко Байдену по терактам в Крыму, он его в телефонном разговоре два раза уверил, что подписал закрытое решение о том, что все подобного рода мероприятия будут происходить только по согласованию со спецслужбами Запада. Насколько мне известно, это решение никто не отменял.

Про международный трибунал

Если говорить о том, чем мы сегодня занимаемся: у нас уже перезрел вопрос о создании международного трибунала. Мы работаем над этой темой. Это может быть в разных формах. Сначала это может быть создание международного реестра террористов и спонсоров терроризма, международного реестра ущерба от деятельности стран НАТО: это Сербия, Афганистан, Ирак, страны северной Африки.

Как рабочий процесс — это создание правовой базы для проведения справедливого международного правового разбирательства по расследованию фактов терроризма, военных преступлений, коррупции, преступлений против свободы слова и прав человека странами — членами НАТО.

Создание [международного трибунала] еще надо вписать в международное законодательство, национальное законодательство. Но мы никуда от этого не уйдем. Старый миропорядок рухнул, нового миропорядка нет. Создание новых форм международного согласия — это тот вызов, который перед нами стоит.

О провокациях в отношении России и Беларуси

Вброс (о провокациях в отношении Москвы и Минска. — Прим. RTVI) был буквально в апреле месяце от Института имени Роберта Лансинга, который являлся дядей Аллена Даллеса — создателя ЦРУ. Они вбросили статью под названием «Признаки подготовки российской провокации в Белоруссии с целью втянуть Минск в войну». Это повторение истории 2020 года. То есть, общество приучают к тому, что возможны варианты, связанные с проведением террористических акций от имени Российской Федерации на территории Белоруссии.

Здесь важный момент какой: против Белоруссии и против России ведут когнитивную войну. Это война, которая меняет мировоззрение людей, приучает к возможности проведения противоправных террористических действий. На сегодняшний день Украина — это как полигон для испытания новых технологий ведения войны, использования терроризма.