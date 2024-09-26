В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина по делу о крупном присвоении или растрате в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК). На карточку дела в картотеке суда обратил внимание корреспондент RTVI.

Шилкина задержали 25 сентября в Архангельске и доставили в Москву для проведения следственных действий, сообщает РБК со ссылкой на источники. По месту жительства и в офисе экс-депутата проведены обыски.

По версии следствия, уголовное дело в отношении Шилкина связано с его работой в компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», которую он возглавлял с 2009 по 2021 год. По словам источника РБК, речь идет о хищениях на сумму около 2 млрд рублей.

Шилкин досрочно сложил полномочия депутата Госдумы в конце июля, но остался в партии. В пресс-службе «Новых людей» его уход из парламента объяснили решением вернуться в бизнес. Мандат Шилкина передали главе московского и костромского отделений «Новых людей» Ярославу Самылину.

Григорий Шилкин стал депутатом в 2021 году. Он представлял в Госдуме республику Коми, Архангельскую, Мурманскую, Новгородскую и Вологодскую области, Ненецкий автономный округ и Карелию. Входил в думский комитет по энергетике.

Шилкин ― уроженец Архангельска, выпускник Всероссийского заочного финансово-экономического института. Работал на Краснофлотском машиностроительном заводе в Архангельске, затем занимал пост гендиректора ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» — одной из крупнейших электросетевых компаний региона. Из данных Федресурса следует, что компания признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство.