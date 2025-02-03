Бывший депутат Клинцовского городского совета народных депутатов Брянской области Владимир Реук предстанет перед судом по делу о хищении денежных средств у участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Следствие считает, что Реук, будучи депутатом, предлагал участникам СВО помощь в получении госнаград, выплат за ранения и освобождение от дальнейшей службы. Полученные под предлогом оплаты его услуг деньги он присваивал себе. Действия мужчины пресекли сотрудники ФСБ.

Реуку предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества, один из них в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество.