Режиссер и продюсер, директор первых пяти сезонов шоу «Фабрика звезд» Лина Арифулина рассказала, как публичным людям правильно реагировать на хейт и критику. Свое мнение Арифулина высказала в интервью программе «Встал вопрос» на RTVI.

По ее словам, нужно «дифференцировать» критику. «Есть люди, мнение которых интересно вам, и вы хотите его услышать, вы прямо тянетесь к этому человеку. Он экспертный, он не забивает вас своей критикой», — рассуждает Арифулина.

Такая критика «вдохновляет», отметила она.

«А есть люди, которые просто сидят, такие диванные критики, им очень комфортно и удобно, их жизнь не устроена, и им проще всех остальных осаживать, потому что так легче жить. Я считаю, на них не надо реагировать от слова “совсем”», — продолжила Арифулина.

Она утверждает, что сама «не слышала в свой адрес критики».

«Сколько я читала соцсети, смотрела, там все время: “Лина, вы — гуру!”, “Лина, вы — учитель!”. Видимо, я так поставила себя, что критиковать меня сложно. А если человек вышел критиковать меня, то он должен иметь аргументы. И я с удовольствием это выслушаю, если это реально всё точно, правильно, с базой какой-то, с объяснением мне», — добавила Арифулина.

При этом она не советует публичным людям отключать комментарии в соцсетях. «В какой-то момент ты все равно как-то это включишь — и появится такой шквал всего, потому что люди же не “выдохли”, они же не отдали это всё, не сообщили. Просто нужно научиться реагировать достаточно спокойно, ровно», — заключила Арифулина.