Октябрьский районный суд Барнаула назначил 6 лет бывшему генеральному директору АО «Эко-комплекс» Виктору Карлу, а также штраф в 800 тыс. рублей. Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК («Хищение путем растраты в особо крупном размере»). По данным следствия, Карл причинил ущерб в особо крупном размере — более 202 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Алтайскому краю.

Ему также запретили занимать должности в сфере обращения с отходами в течение трех лет. На имущество фигуранта общей стоимостью 28 млн рублей наложили штраф.

«С 2018 по 2022 год генеральный директор АО «Эко-комплекс» без оформления действительных гражданско-правовых сделок предоставил обществу с ограниченной ответственностью из соседнего региона возможность осуществлять на полигоне твердых бытовых отходов в городе Барнауле сбор, обработку и вывоз вторичного сырья. Своими действиями Карл причинил имущественный ущерб акционерному обществу, учредителем и единственным акционером которого является муниципальное образование, в особо крупном размере — более 202 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как уточняет СК по региону, преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

По информации местной прокуратуры, в 2018 году Карл, которому принадлежали 100 % акций муниципального образования«город Барнаул», заключил с коммерческой организацией договор аренды части земельного участка, где расположен полигон твердых бытовых отходов в Барнауле. Договорные обязательства носили формальный характер и фактически обосновывали пребывание на территории полигона посторонних лиц, осуществляющих сбор и сортировку ежедневно доставляемых на него бытовых отходов, уточняет прокуратура.

«Из общей массы мусора извлекалось сырье, пригодное для вторичной переработки и представляющее ценность — металл, стекло, пластмасса. Зная о противоправности данной деятельности, он (Карл — Прим. RTVI) не предпринял мер к ее прекращению, а напротив, допустил бесконтрольный вывоз сырья и продление договора аренды», — добавили в ведомстве.

Как уточнили в СК, ранее обвинительный приговор вынесли предпринимателю из Новосибирска, который пользовался услугами АО «Эко-комплекс» и жителю Баранаула в мошенничестве и покушении на дачу взятки. По данным ведомства, суд приговорил их к реальному лишению свободы и выплате «многомиллионных» штрафов.