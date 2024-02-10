Бывшего генерального директора и главврача частной московской клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского, находившегося в международном розыске, задержали в аэропорту после прилета из Турции. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР). Врача обвиняют в смерти пациентки после процедуры химиотерапии, проведенной в его больнице.

Как указывает СКР, после задержания Серебрянского поместили в СИЗО. Сейчас с ним проводят необходимые следственные действия — в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, говорится в сообщении ведомства.

Телеграм-канал Shot, в свою очередь, утверждает, что Серебрянского задержали в Турции по линии Интерпола, а в Россию его якобы доставили гражданским самолетом, который приземлился во Внуково вечером 9 февраля. До этого, как отмечает Shot, медик на протяжении двух лет «прятался» за границей.

Дело Серебрянского

Дело против Олега Серебрянского возбудили в 2021 году, после чего врач скрылся и был объявлен в международный розыск. Тогда суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-гендиректора «Медицины 24/7» подозревают в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, что повлекло смерть человека по неосторожности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

О смерти пациентки в «Медицина 24/7» стало известно в 2021 году. Тогда следствие указывало, что к летальному исходу могла привести проведенная в клинике химиотерапия и, в частности, «ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками».

«Женщина 1949 года рождения с февраля проходила лечение в одной из частных медицинских клиник, где 14 апреля после проведения процедуры химиотерапии ее состояние резко ухудшилось. В связи с этим в дальнейшем женщина была госпитализирована в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, последняя скончалась», — говорилось в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

При этом представитель «Медицины 24/7» в разговоре с РБК утверждал, что вины сотрудников в смерти женщины нет. Кроме того, по его словам, самочувствие пациентки улучшилось после проведенной процедуры.

«Она имела онкологическое заболевание. Именно по причине этого заболевания она несколько раз проходила лечение в нашей клинике. На момент выписки пациентка была в сознании, ясно мыслила, могла сидеть, писать и полностью осознавала, что происходит. Смерть женщины наступила не в нашей клинике, а в другом медицинском учреждении, куда она была переведена по настоянию родственников», — говорил собеседник издания.

В январе 2024 года двух врачей клиники — Руслана Павлова и Павла Наумова — приговорили к трем годам принудительных работ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, 10% их заработной платы будут удержаны в доход государства.

Случай с умершей пациенткой — не единственный в истории «Медицины 24/7». Так, в 2019 году продюсер Владимир Арцибашев проходил лечение в клинике после инсульта, однако оно закончилось для него летальным исходом. По данным Shot, его вдова Анжела Хачатурян наняла независимую экспертизу, которая подтвердила, что Арцибашев скончался по вине врачей клиники. Позднее следствие признало Хачатурян потерпевшей и приостановило работу клиники на 90 дней, впоследствии у медицинского учреждения отозвали лицензию.

Телеграм-канал писал, что в 2021 году неизвестные напали на Хачатурян и плеснули ей в лицо раствором. Тогда Shot связывал произошедшее с разбирательствами Хачатурян с «Медициной 24/7».