Новому автомобилю Lada Iskra, дизайн которой 28 февраля представил «АвтоВАЗ», не хватает индивидуальности. Об этом RTVI заявил экс-глава отдела дизайна «АвтоВАЗа» (1996-2009 годы) Валерий Семушкин.

Эксперт отметил, что полностью дизайн грядущей новинки он не видел, только экстерьер, который он оценил как «отличный». Однако, добавил он, у него есть к автомобилю замечания.

Например, отметил Семушкин, по его мнению, машина выглядит как «промежуточный» вариант между Lada Granta и Lada Vesta: и по классу, и по размеру — чуть меньше первой модели, но побольше второй.

«Мне лично хотелось бы, чтобы он имел больше индивидуальных черт. Я считаю, что должна быть узнаваемость. Хорошо — фирменный стиль, наконец-то. Это то, о чем мы всегда мечтали — чтоб завод имел фирменный стиль. Но фирменный стиль уже превратился в то, что потребитель может путаться и не различать: что это — “Гранта”, “Веста” или “Веста” поменьше? То есть должна быть какая-то индивидуальность все-таки в дизайне. А так — все сделано грамотно, все сделано чисто», — отметил собеседник RTVI.

В «АвтоВАЗе», представляя дизайн LADA Iskra, подчеркнули, что все было спроектировано «с учетом предпочтений молодых клиентов, которые ценят уникальность, качество, современный стиль, доступность и практичность».

У Lada Iskra в базовой комплектации будут регулировки руля по вылету и углу наклона. Сиденья «обладают анатомическим профилем», а их обивка выполнена из износостойкого материала. В компании с гордостью отметили, что у машины «высокий акустический комфорт», который достигается за счет «высокой жесткости кузова на кручение и расширенному пакету шумоизоляции».

LADA Iskra — многофункциональный автомобиль с багажником 500 л у седана и 480 л у универсала. Портал iXBT отмечает, что в машине также будет блок климат-контроля с экранами внутри вращающихся колец, как планировали сделать на Lada Vesta.

В январе 2021 года Семушкин назвал неудачным дизайн внедорожника Lada Niva Travel (преемника Chevrolet Niva). По его мнению, у машины очень громоздкая передняя часть, а накладки на колесные арки производят впечатление не очень профессионального тюнинга.