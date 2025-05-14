Бывший финансовый директор ПАО «РАО «Энергетические системы (ЭС) Востока»» Алексей Яковлев покончил с собой накануне приговора суда по его уголовному делу, сообщила «Коммерсанту» его адвокат Маргарита Куделинская. Топ-менеджера обвиняли в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК).

Как уточнила Куделинская, Яковлев покончил жизнь самоубийством 12 мая. О деталях произошедшего правозащитник не знает. В частности, ей неизвестно, оставил ли мужчина записку.

По версии следствия, в период с 2009 по 2015 годы бывший гендиректор ПАО «Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Александр Ефремов, а также бывший первый заместитель гендиректора ПАО «РАО «Энергетические системы (ЭС) Востока»» Нина Запрягаева и Алексей Яковлев похитили 687 млн рублей у энергокомпании. Хищения производились путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительные пожертвования, уточнили в Следственном комитете (СК).

Приговор Виктору Милушу был вынесен в 2020 году: его обвинили по ч. 4 ст. 160 УК, приговорили к 2,5 года колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей. В ходе расследования Милуш признал свою вину и активно способствовал правоохранительным органам в изобличении остальных причастных к преступлению.

Тогда же к трем годам двум месяцам лишения свободы условно была приговорена Елена Тюрина, также полностью признавшая вину. В декабре 2023 года Фрунзенский райсуд Владивостока оправдал Алексея Яковлева и Нину Запрягаеву. В связи с истечением срока давности от наказания также был освобожден Ефремов.

«Мы были уверены в том, что наши клиенты невиновны, наша клиентка невиновна. Но всегда такие решения — они неожиданные», — говорили тогда адвокаты Запрягаевой.

В марте 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и отменила приговор Фрунзенского райсуда по уголовному делу Нины Запрягаевой, Алексея Яковлева и Александра Ефремова. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Оглашение приговора по делу должно было состояться 12 мая, позже его перенесли на 15 мая.