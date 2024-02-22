Бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса признали виновным по делу об изнасиловании. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает The Guardian.

По данным следствия, спортсмен в конце декабря 2022 года изнасиловал 23-летнюю девушку в ночном клубе Барселоны Sutton. Алвес свою вину не признал, но за время судебного разбирательства несколько раз менял свою версию того, что произошло. По информации издания, суду предоставили доказательства совершения насильственных действий в отношении девушки.

Как отмечает The Guardian, приговор суда едва превышает минимальный срок в четыре года, который возможен в подобных делах. Адвокат Алвеса заявил, что обжалует решение в апелляционной палате суда.

Алвес уже отбыл четверть своего срока в предварительном заключении и вскоре может быть освобожден по лицензии. После выхода из тюрьмы он будет находиться под полицейским контролем в течение пяти лет. Также ему на протяжении 9,5 лет запрещено приближаться к потерпевшей, которой Алвес выплатит денежную компенсацию.

Экс-футболист находится под стражей с середины января 2023 года. За это время стороны обвинения и защиты так и не смогли договориться и прийти к соглашению, передает Mundo deportivo. Прокурор требовал для спортсмена наказание в виде девяти лет лишения свободы и компенсацию в €150 тыс. Адвокаты потерпевшей просили до 12 лет тюремного заключения.

40-летний Дани Алвес выступал в составе испанской «Барселоны» с 2008 по 2016 год и с 2021 по 2022 год. С июля 2022 года играл за мексиканский клуб «Пумас». До этого также в разное время выступал за «Баию», «Сан-Паулу», «Ювентус», ПСЖ и «Севилью». Алвес — один из самых титулованных футболистов в истории. В его активе 43 награды. Он является шестикратным чемпионом Испании, Франции и Италии, а также призером Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе футбольного клуба. В составе сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций и Кубок Америки, а также стал олимпийским чемпионом в 2021 году.

На фоне обвинений в изнасиловании жена Дани Алвеса подала на развод, а руководство «Пумас» расторгло с футболистом контракт.