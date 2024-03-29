В Новосибирске задержан бывший гендиректор футбольного клуба «Новосибирск», олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов, сообщают местные издания NGS.RU и РБК Новосибирск со ссылкой на источник. По данным ТАСС, в отношении Перлова возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По сообщению РБК Новосибирск, Перлова подозревают в хищении «огромной суммы бюджетных денег» во время руководства ФК «Новосибирск». По словам источника, «по нему работали» с августа 2022 года — с момента ухода Перлова с поста гендиректора ФК «Новосибирск».

NGS.RU уточняет, что Перлова задержали в четверг, 28 марта, до позднего вечера с ним работали следователи. Источник издания отметил, что обвинение связано с деятельностью известного легкоатлета в качестве руководителя футбольного клуба и его структурного подразделения — футбольной академии. В частности, речь идет об аренде футбольных полей по завышенным тарифам.

«ФК “Новосибирск” на протяжении нескольких лет получал огромные субсидии по программе развития физкультуры и спорта в регионе — сотни миллионов рублей. Следователи полагают, что Перлов проводил бюджетные деньги через компанию-прокладку», — рассказал собеседник NGS.RU.

Возбуждено уголовное дело. По данным ТАСС, в Центральном районном суде в пятницу днем будет решаться вопрос об избрании Перлову меры пресечения. Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что уголовное дело связано с хищением средств субсидии, которую получил ФК «Новосибирск». Речь идет о сумме, исчисляемой в миллионах рублей, отметил собеседник.

Другой собеседник ТАСС в силовых структурах уточнил, что уголовное дело возбуждено дело по ст. 159 УК (Мошенничество).

Андрей Перлов родился в Новосибирске 12 декабря 1961 года, спортивную карьеру начал в 1975 году. Имеет звание заслуженного мастера спорта СССР. На Играх в Барселоне в 1992 году завоевал олимпийскую медаль по спортивной ходьбе. Пост генерального директора ФК «Новосибирск» Перлов занимал с 2020 по 2022 год.