Внесение в реестр иноагентов «Собеседник-Медиа»* (юрлицо газеты «Собеседник»*) — правильное решение, заявил RTVI бывший гендиректор и учредитель издания Сергей Цыганов.

«Я с ноября прошлого года не работаю [в «Собеседнике»*]. Случилось то, что должно было случиться. Я удивляюсь, почему это случилось так поздно. Правильное, умное решение», — сказал он.

По его словам, осенью 2023 года он написал заявление об увольнении с поста гендиректора «Собеседника»*, а свою долю учредителя в размере 25% «бесплатно» передал в распоряжение главного редактора «Собеседника»* и гендиректора «Собеседник-Медиа»* Юрия Пилипенко, а также еще одного учредителя Ольги Дмуховской.

«С этой командой я не хотел быть рядом, не хотел быть причастным к той газете, которая выходит в последние годы», — добавил Цыганов.

Минюст внес «Собеседник-Медиа»* в реестр иностранных агентов 13 сентября. В тот же день в список иноагентов были включены пять человек: зампред партии «Яблоко» и председатель ее тульского отделения Владимир Дорохов*, экс-депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева*, музыкант и видеодизайнер Михаил Ежов*, журналист Ярослав Распутин*, а также бывший соратник Алексея Навального Олег Степанов*.

Зампред «Яблока» Владимир Дорохов* после включения в реестр иноагентов сообщил RTVI, что будет обжаловать этот статус.

«Это [внесение в реестр иноагентов] случилось в результате наглой и бессовестной провокации. Никаким иностранным агентом я не являюсь. Моим политическим оппонентам из руководства Тульской области удалось с уже не первой попытки это сделать. В справедливость российской судебной системы я не верю, но попыткой оспорить воспользуюсь. Это уж совсем белыми нитками шито», — сказал политик.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов