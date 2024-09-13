Российское министерство юстиции 13 сентября в очередной раз пополнило реестр иностранных агентов, который ведет на своем сайте. В него вошло ООО «Собеседник-Медиа», издающее газету «Собеседник».

Кроме того, в список попали:

— зампред партии «Яблоко» и председатель ее Тульского регионального отделения Владимир Дорохов,

— экс-депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева,

— музыкант и видеодизайнер Михаил Ежов,

— журналист «Парни+»* Ярослав Распутин,

— экс-глава московского штаба Навального*** Олег Степанов.

Владимир Дорохов* сообщил RTVI, что будет обжаловать свой статус.

«Это [внесение в реестр иноагентов] случилось в результате наглой и бессовестной провокации. Никаким иностранным агентом я не являюсь. Моим политическим оппонентам из руководства Тульской области удалось с уже не первой попытки это сделать. В справедливость российской судебной системы я не верю, но попыткой оспорить воспользуюсь. Это уж совсем белыми нитками шито», — сообщил политик.

В своем телеграм-канале он написал, что 9 сентября получил на личные счета в разных банках «по 2 тысячи рублей от незнакомого гражданина Армении со счета в армянском банке». После этого Дорохов обратился в Центробанк, ФСБ и полицию с просьбой «вернуть обратно платежи».

«Цель этой провокации с переводами очевидна: кто-то очень хочет присвоить мне статус иностранного агента. Так как других поводов я не даю, пошли на такой примитивный вариант», — сообщил политик.

Предыдущее пополнение списка состоялось на прошлой неделе, когда Минюст включил в него фемактивистку Залину Маршенкулову*, политолога и эксперта движения «Голос»* Давида Канкию*, журналиста издания «Протокол. Краснодар» Александра Савельева* и экс-депутата Госдумы II созыва Аркадия Янковского*.

Неделей ранее, 30 августа, реестр иноагентов пополнили создательница издания «Медуза»** Галина Тимченко*, юрист-конституционалист Елена Лукьянова*, а также автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности»* и объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020»*.

В большинстве случаев Минюст объясняет внесение граждан и организаций в реестр иноагентов тем, что они участвуют в создании и распространении материалов других фигурантов списка, распространяют недостоверную информацию о действиях российских властей и их политике, а также о Вооруженных силах России, и выступают против российской военной операции на Украине.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

* внесен/а/о Минюстом России в реестр иноагентов

** внесено Минюстом России в реестр иноагентов и признано нежелательным

*** признаны в России экстремистскими организациями и запрещены