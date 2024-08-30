Минюст внес в список иностранных агентов журналистку, основательницу издания «Медуза»* Галину Тимченко и юриста-конституционалиста, соосновательницу «Свободного университета»** Елену Лукьянову. Это следует из информации на сайте ведомства.

Кроме того, в список добавили автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности», а также объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020».

В прошлую пятницу, 23 августа, российское министерство юстиции признало иноагентами журналиста Рената Давлетгильдеева***, основателя сети магазинов Zenden Андрея Павлова***, а также телеграм-каналы «Brief Важное»***, «Brief»***, «Незыгарь»*** и «Сирена»***.

Давлетгильдеев***, комментируя RTVI решение ведомства, отметил, что теперь он «лучше соответствует пространству, в котором существует», учитывая, что практически все его близкие друзья, товарищи и коллеги уже давно внесены в список иностранных агентов.

Владелец компании Zenden Андрей Павлов*** в беседе с RTVI заявил, что он считает, что ведомство приняло такое решение в связи с его профессиональной деятельностью и публикацией его аналитических статей по экономическим вопросам.

На момент разговора Павлов*** отмечал, что он пока еще не вникал, что влечет за собой статус иноагента, с этим, по словам бизнесмена, будут разбираться его юристы. Владелец Zenden добавил, что попадание в реестр как минимум дает ему повод для нового судебного спора.

Он также рассказал, что ему «давно уже, несколько месяцев» — особенно после Санкт-Петербургского экономического форума — намекали, что если он не перестанет критиковать «организованную преступную группу в составе ФНС», то его внесут в список иноагентов.

Владимир Дергачев, бывший главный редактор телеграм-канала «Brief»***, который возглавлял его до внесения проекта в реестр, написал в своем телеграм-канале, что считает статус иноагента «неприятным клеймом», с которым он не согласен.

Дергачев также выразил сожаление в связи с тем, что «запрещается свободная журналистика и высказывание своего мнения», одновременно с тем, как поощряется «шаблонная и бессмысленная пропаганда».

*признан (а) в России иноагентом и нежелательной организацией

**признан(а) в России нежелательной организацией

*** внесены Минюстом в России в реестр иноагентов