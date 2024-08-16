Владелец компании Zenden Андрей Павлов, которого Минюст России 16 августа внес в реестр иностранных агентов, считает, что ведомство приняло такое решение в связи с его профессиональной деятельностью и публикацией его аналитических статей впо экономическим вопросам. Об этом он заявил в разговоре с RTVI.

«Что могу сказать, гордость берет. За свою работу, за свои аналитические статьи по ситуации в экономике страны, по налоговому законодательству. Видно, действительно кому-то из “пятой колонны” очень хорошо наступил на хвост. Мой спор с организованными преступными группировками из состава ФНС выходит на новый уровень. Это будет еще один повод в суде разобрать и наше налоговое дело — у нас же длятся споры лет восемь с сотрудниками ФНС», — сказал он.

Павлов отметил, что он пока еще не вникал, что влечет за собой статус иноагента, с этим будут разбираться его юристы. Он добавил, что попадание в реестр как минимум дает ему повод для нового судебного спора.

«Потому что надо же понять, кого я критиковал. Готов с этими людьми вступить в судебные споры», — заявил бизнесмен.

По мнению владельца Zenden, все, что он делает десятки лет, направлено исключительно на защиту интересов России.

«Сколько внутренних врагов у государства, мы это прекрасно видим, особенно за последние годы. И кто его знает, кого посадят завтра. Поэтому будем бороться, будем отстаивать свое честное имя. Что еще делать? Никакой трагедии не случилось», — добавил Павлов.

Он также рассказал, что ему «давно уже, несколько месяцев» — особенно после Санкт-Петербургского экономического форума — намекали, что если он не перестанет критиковать «организованную преступную группу в составе ФНС», то его внесут в список иноагентов.

«Ну, внесли. Что дальше? Жизнь на этом не заканчивается. «Как говорил товарищ Сталин: “Если вас ругают ваши враги, значит вы делаете все правильно”, — заключил он.

Помимо Андрея Павлова 16 августа иноагентами в России также признали журналиста Рената Давлетгильдеева*, а также телеграм-каналы «Brief Важное»*, «Brief»*, «Незыгарь»* и «Сирена»*.

В Минюсте сообщили, что «Незыгарь*», Давлетгильдеев* и Павлов* были внесены в список за распространение «фейков» о решениях и политике российских властей, а также участие в распространении материалов иноагентов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Давлетгильдеев* участвовал в качестве респондента на площадках иноагентов и иностранных СМИ, а также пропагандировал ЛГБТ**-отношения.

Решение о присвоении статуса иностранного агента телеграм-каналам «Brief Важное»*, «Brief»* и «Сирена»* было принято на основании того, что они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также «фейки», направленные на формирование негативного образа российской армии, и участвовали в распространении материалов иностранных агентов, добавили в министерстве.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ»** признано экстремистским и запрещено