Журналист Ренат Давлетгильдеев*, основатель сети магазинов Zenden Андрей Павлов*, а также телеграм-каналы «Brief Важное»*, «Brief»*, «Незыгарь»* и «Сирена»* внесены в реестр иностранных агентов. Это следует из обновленного списка на сайте Минюста.

«Учитывая, что практически все мои близкие друзья, товарищи и коллеги уже давно внесены в список иностранных агентов, а медиа, где я работаю, — канал “Можем объяснить*” и YouTube-проект “Ходорковский* Live” — также давно являются медиа-иностранными агентами, скорее это некое уравновешивание моей реальности. Теперь я как-то лучше, что ли, соответствую пространству, в котором существую», — заявил RTVI Давлетгильдеев*.

Он также отдельно поблагодарил Минюст за то, что его работа «как ЛГБТК**-активиста была замечена». «За это я им отдельно благодарен”, — сказал журналист.

Главный редактор телеграм-канала «Brief»* Владимир Дергачев написал в своем телеграм-канале, что считает статус иноагента «неприятным клеймом», с которым он не согласен.

«Я никогда не занимался дискредитацией ВС РФ и считаю себя вполне патриотично настроенным человеком, как, конечно, и своих коллег. Критика и рационально-скептический взгляд на происходящее в стране равно предательство Родины», — написал он.

Дергачев выразил сожаление в связи с тем, что «запрещается свободная журналистика и высказывание своего мнения», одновременно с тем, как поощряется «шаблонная и бессмысленная пропаганда».

«И так же грустно, что государство ставит меня перед неприятным выбором: запрет на профессию, которую я выбрал много лет назад, или эмиграцию, где эта профессия также переживает не самые легкие (а может еще более тяжелые) времена», — добавил он.

Ведомство сообщило, что телеграм-канал «Незыгарь*», Давлетгильдеев* и Павлов* были внесены в список за распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также участие в распространении материалов иноагентов.

Помимо этого, в Минюсте отметили, что Давлетгильдеев* участвовал в качестве респондента на площадках иноагентов и иностранных СМИ, а также пропагандировал ЛГБТ**-отношения.

Решение о присвоении статуса иностранного агента телеграм-каналам «Brief Важное»*, «Brief»* и «Сирена»* было принято на основании того, что они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также «фейки», направленные на формирование негативного образа российской армии, и участвовали в распространении материалов иностранных агентов, отметили в Минюсте.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ»** признано экстремистским и запрещено