Министерство юстиции России 6 сентября внесло в реестр иностранных агентов фемактивистку Залину Маршенкулову, политолога и эксперта движения «Голос»* Давида Канкию, журналиста издания «Протокол. Краснодар» Александра Савельева и экс-депутата Госдумы II созыва Аркадия Янковского.

Свое решение Минюст обосновал следующим образом:

— Маршенкулова*, по данным ведомства, «выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Также она призывала к участию в мероприятиях по сбору средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ), указано в заявлении.

— Янковский* «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине», заявили в министерстве.

— Канкия* «распространял недостоверную информацию об избирательной системе Российской Федерации, а также о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Кроме того, он выступал респондентом на площадках иноагентов, следует из сообщения.

— Савельев* «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также выступал против российской спецоперации, отметили в ведомстве.

Вместе с тем Минюст исключил из реестра иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Данное сообщение» «в связи с ликвидацией» организации.

В апреле автора телеграм-канала «Женская власть», феминистку Залину Маршенкулову* объявили в федеральный розыск. Тогда ей заочно предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Маршенкулова* проживает за пределами России с 2022 года.

В прошлую пятницу, 30 августа, Минюст внес в список иностранных агентов основательницу издания «Медуза»*** Галину Тимченко*, юриста-конституционалиста Елену Лукьянову*, а также автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности»* и объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020»*.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов

**«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено

***признан (а) в России иноагентом и нежелательной организацией