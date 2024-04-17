Автора телеграм-канала «Женская власть» и феминистку Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск, следует из данных базы розыска МВД. В карточке указано, что она разыскивается по уголовное статье.

10 апреля пресс-служба Следственного комитета (СК) сообщила, что Маршенкуловой заочно предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). По версии следствия, феминистка разместила ряд соответствующих публикаций в своем телеграм-канале не позднее 3 марта 2023 года.

Телеграм-канал Baza связал дело против Маршенкуловой с постом в ее телеграм-канале «Женская власть», в котором шла речь об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Он погиб в апреле 2023 года при взрыве в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге.

Пост Маршенкуловой проанализировали эксперты Московского исследовательского центра, которые увидели в публикации признаки оправдания терроризма, утверждает Baza.

На следующий день после возбуждения дела в бывшей съемной квартире Маршенкуловой, расположенной в московском районе Вешняки, прошел обыск, пишет Mash. Сосед феминистки рассказал телеграм-каналу, что в последний раз видел ее год назад, а квартиру сдали другим жильцам.

В своем телеграм-канале Маршенкулова назвала возбуждение уголовного дела «абсолютным сюром и беспределом» и подчеркнула, что находится на связи с адвокатами. «Жизнь нужно прожить так чтобы оказаться в компании лучших людей страны с уголовкой за любовь к родине», — добавила она.

Залина Маршенкулова проживает за пределами России с 2022 года. До отъезда из страны работала креативным директором в агентствах с различными крупными брендами, руководила интернет-продвижением в издательском доме «Коммерсантъ».

В 2019 году Маршенкулова выпустила книгу «Женская власть». В том же году приняла участие в скандальной рекламы Reebok. В рамках кампании в соцсетях была опубликована фотография активистки с подписью «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Впоследствии эти и другие фото, сделанные в рамках проекта, были удалены со страниц Reebok.