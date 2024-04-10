Автору телеграм-канала «Женская власть», активистке Залине Маршенкуловой заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма, в ближайшее время ее объявят в розыск. Об этом сообщила пресс-служба московского управления Следственного комитета (СК).

Как отмечает СК, на Маршенкулову заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), максимальное наказание — семь лет лишения свободы. По версии следствия, в начале 2023 года она разместила в своем телеграм-канале «ряд публикаций об оправдании терроризма».

По данным телеграм-канала Baza, поводом для возбуждения дела стала публикация о военкоре Владлене Татарском, который погиб в результате взрыва 2 апреля 2023 года. Пост Маршенкуловой проанализировали эксперты Московского исследовательского центра, они увидели в публикации признаки оправдания терроризма.

Сама активистка в своем телеграм-канале назвала возбуждение уголовного дела «абсолютным сюром и беспределом».

«Утро начинается не с кофе, да, а с уголовки ни за что. Я на связи с адвокатами, они пока дела не видели. Сразу для всех отвечаю, кто бомбит в личку. Конечно я не удивлена, хотя удивляться тому, что они теперь всех несогласных с войной причесывают под «оправдание терроризма» — нужно не переставать», — отметила Маршенкулова.

Она отметила также, что оказалась «в компании лучших людей страны с уголовкой за любовь к родине».

Маршенкулова проживает за пределами России с 2022 года.

Залина Маршенкулова известна своими феминистскими взглядами, она выступает за права женщин и их независимость от общественного одобрения. В 2018 году активистка выпустила книгу «Феминистки не носят розовое (и другие мифы)», в которой делилась взглядами на жизнь современных женщин. Участвовала в скандальной рекламе Reebok, слоганом которой была фраза: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

Ранее в базу розыска МВД попала фемактивистка и писательница Дарья Серенко*. Соответствующая карточка появилась в базе ведомства. Согласно данным картотеки, девушка разыскивается по уголовной статье, по какой конкретно — не уточняется.

Сама Серенко* на странице в соцсети предположила, что это связано с отсутствием маркировки иноагента.

Минюст внес Серенко* в реестр иноагентов в январе 2023 года. По данным ведомства, она, в частности, собирала средства в поддержку Украины, распространяла информацию об иноагенте, а также пропагандировала ЛГБТ**-отношения.

В 2023 году 31-летняя Дарья Серенко* вошла в сотню самых влиятельных женщин мира по версии Би-би-си.

* признан(а) в России иностранным агентом

**решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России