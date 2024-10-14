Бывшему гендиректору АО «Научно-производственный комплекс “Пеленгатор”» Валерию Дрогалину предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках государственного оборонного заказа из-за хищения 100 млн рублей. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК.

Еще одним фигурантом дела стал подчиненный Дрогалина Александр Богданов. Оба они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК).

Следствием установлено, что в 2015-2017 годах Дрогалин и Богданов, исполняя контракт, похитили свыше 100 млн рублей «путем оформления подложных документов о выполнении этапов работ по разработке систем вооружения». Эти деньги они распределили между собой.

Богданова суд отправил под стражу, Дрогалину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Предприятие «Пеленгатор» находится в Санкт-Петербурге, в 2019—2021 годах оно терпело убытки. Согласно данным «РБК Компаний», основной вид деятельности предприятия — ремонт машин и оборудования. Помимо того, компания занимается производством оружия, оборудования спецназначения и др.

Следственный комитет в сентябре сообщил, что за 8 месяцев текущего года возбуждено почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере ОПК и исполнения гособоронзаказа. Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях.