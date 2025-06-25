Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что в России неизбежен рост зарплат, так как бизнесу придется бороться рублем за работников, которых не хватает. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин в беседе с RTVI уточнил, что это не совсем так. Он согласился с тем, что на рынке наблюдается дефицит кадров, но зарплаты, по его словам, уже достигли максимального уровня, а экономика адаптировалась к текущим доходам.

О позиции главы ВЦИОМ

Валерий Федоров в разговоре с ТАСС заявил, что российскому бизнесу «надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат». По его словам, коммерческий сектор «жестко сопротивляется» этому, так как «привык платить низкие зарплаты всем, кроме топ-менеджмента».

Эксперт отметил, что долгое время в стране была экономика низких зарплат. Но теперь, когда население сократилось и снизилась безработица, работодателям придется поднимать зарплаты, чтобы удержать сотрудников, уверен он.

Пока что бизнес, добавил Федоров, предпочитает административные методы привлечения работников вместо повышения зарплат.

«Все уже случилось в российской экономике»

В беседе с RTVI Дубинин напомнил, что зарплаты последние несколько лет растут в отдельных рабочих профессиях, а также в секторе Военно-промышленного комплекса.

«Но эти сектора связаны с промышленным производством и очень мало влияют на зарплаты в сервисе. Есть отдельные города, такие как Москва, Петербург, некоторые миллионники, где сервис окупаемый. Но в целом, с моей точки зрения, сейчас мы вышли на пик [зарплат]. И дальнейшего роста, даже в темпе инфляции в ожидаемые 7—10%, думаю, не будет», — подчеркнул он.

При этом экономист согласился с Федоровым в том, что на рынке наблюдается нехватка рабочих рук.

«Нежелание пополнять рабочую силу массовой иммиграцией из стран безвизового режима, то есть из стран бывших республик Советского Союза, способствует дефициту на рынке труда», — добавил Дубинин.

Экс-глава ЦБ подчеркнул, что в российской экономике «уже все случилось с зарплатами»: «Эти факторы уже работают, экономика структурно к ним приспособилась, в том числе и достаточно высокой инфляции».

Разгон инфляции, продолжил он, если брать практику последних трех лет, связан с тем, что спрос на товары и услуги превысил их предложение.

«Это предопределяется, прежде всего, ростом дефицитного финансирования через бюджетный стимул, как это называют официально», — объяснил эксперт.

Еще один немаловажный фактор, влияющий на уровень инфляции, — это валютный курс, напомнил Дубинин: «Сейчас торможение инфляции во многом произошло в текущем году именно за счет повышения курса рубля».

«То есть это делает более дешевым импорт для потребителей в рублевом, так сказать, пространстве. Но зато сдерживает экспорт, в том числе природных ресурсов, прежде всего нефти и нефтепродуктов», — добавил экономист.