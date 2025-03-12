Отмена санкций вряд ли приведет к укреплению рубля, заявил RTVI экс-глава ЦБ Сергей Дубинин. Он добавил, что и на российской экономике снятие ограничений вряд ли сильно отразится, потому что для этого требуются более «фундаментальные изменения».

«Какие-то неструктурные, несистемные изменения, которые могут быть быстро произведены, не скажутся на реальных трендах в экономике ни по экономическому росту, ни по инфляции, ни по состоянию валютного курса и так далее. Поэтому такие соотношения, как колебания курса, неизбежны. Но они будут определяться движением по счету платежного баланса, прежде всего по текущему счету, но и по счету движения капитала», — заявил Дубинин.

Он отметил, что сейчас, судя по действиям российских властей, никакого возврата к конвертируемости рубля «не планируется». Если говорить об укреплении экономики России, то здесь снятие ограничений должно быть комплексным и серьезным, добавил Дубинин.

«Надо было бы отменять тогда практически все санкции против банковского сектора России, да и вторичные санкции для банков, которые бы сотрудничали, отменять все эти решения о замораживании российских активов и так далее. Очень глубокие изменения должны произойти», — уточнил экономист.

По его словам, сейчас идет тренд «на снижение курса, а не на укрепление». Если говорить о «длительных трендах», продолжил Дубинин, то здесь имеет смысл «смотреть как минимум на 4 квартала — что было и в какую сторону движется».

«Длительный тренд связан с состоянием международных расчетов по внешней торговле России и по движению капиталов — значит, нужны фундаментальные изменения в этих частях. Платежный баланс — это отражение того, что происходит в экономике. Сколько закупили по импорту, сколько продали экспорта и как движется капитал — приходит он в страну, уходит из страны. Пока изменений фундаментального характера не видно, они ни из чего не вытекают», — сказал экономист.

При самом благоприятном сценарии снятия санкций позитивные изменения в российской экономике будут проявляться постепенно, добавил Дубинин.

«Не бывает разовых мероприятий. Ну, может быть, только у президента Трампа с введением и отменой тарифов за одни сутки. Но это эксцесс», — резюмировал он.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Ридусу», что все разговоры об «удешевлении» курса доллара в случае ослабления «санкционной удавки» сейчас бессмысленны. Он отметил, что курс рубля зависит от общего состояния экономики, которая находится, по его мнению, в «депрессии».

Эксперт привел в пример «более здоровую» американскую экономику, где рост составляет примерно 3%, а инфляция — 4%. «Поэтому об укреплении рубля говорить не приходится, если рост российской экономики — это максимум 2%, а инфляция составляет 15%», — сказал Беляев.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон сохранит санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине, передавало Bloomberg. Агентство со ссылкой на неназванные источники также сообщало, что Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции не будут сняты с России «раньше времени».

По словам министра финансов США Скотта Бессента, американские власти готовы пойти на ослабление или усиление санкций в отношении России, в зависимости от готовности вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Близкий к Кремлю источник Bloomberg заявлял, что Россия не рассматривает смягчение санкций как решающий фактор в переговорах о прекращении украинского конфликта и не ожидает его от США. В то же время, по его мнению, Москва была бы рада, если бы некоторые банки были исключены из списка нежелательных для Вашингтона, что позволило бы компаниям преодолеть сложности с трансграничными платежами за товары и осуществлять торговлю в долларах. А снятие санкций с почти 200 танкеров, которые перевозят российскую нефть, способствовало бы более легкому экспорту энергоресурсов.