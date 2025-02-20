Американские власти готовы пойти на ослабление или усиление санкций в отношении России, в зависимости от готовности вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg Television.

«Думаю, это хорошее описание», — сказал он в ответ на вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность смягчить или ужесточить санкции против Москвы в зависимости от хода переговоров.

Глава Минфина США добавил, что Дональд Трамп желает, как можно скорее закончить конфликт.

«Президент [США] полон решимости положить конец этому конфликту как можно скорее», — отметил он.

По словам Бессента, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, что американский лидер Дональд Трамп дезинформирован, были «неуместными».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон сохранит санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине, передавало Bloomberg. Агентство со ссылкой на неназванные источники также сообщало, что Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции не будут сняты с России «раньше времени».

Многие американские санкции были введены в партнерстве с европейскими странами, а решение США об их досрочном снятии поставило бы под удар усилия Европы по лишению России денег, необходимых для ведения военных действий, отмечает Bloomberg. Слова Рубио могут стать облегчением для европейских союзников США, которые опасались, что администрация Дональда Трампа откажется от санкций, введенных при предыдущем президенте США Джо Байдене.

В это же время Европа не планирует смягчить свою политику. Ожидается, что постоянные представители стран — членов Евросоюза согласуют новый, 16-й пакет персональных и экономических санкций против России. По данным источников Financial Times (FT), ограничения коснутся еще 13 банков и 73 танкеров так называемого теневого флота, которые Россия, как утверждается, использует для экспорта нефти. Помимо того, предусмотрен поэтапный запрет на закупку странами ЕС определенных видов российской алюминиевой продукции.

В санкционный список попадут также новые физлица и компании, которые, с точки зрения Брюсселя, помогают России в ведении боевых действий на Украине. Новый пакет санкций страны ЕС планируют принять к 24 февраля — третьей годовщине российской военной операции.