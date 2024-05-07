Академик Российской академии образования (РАО) Любовь Кезина, проработавшая на посту руководителя департамента образования Москвы более 20 лет, умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщается на сайте академии.

Кезина умерла 6 мая, причина смерти не уточняется.

«Российская академия образования выражает искренние соболезнования и сочувствие родным, близким, коллегам Любови Петровны Кезиной. Это невосполнимая утрата для российской науки и Академии», — говорится в сообщении.

Любовь Кезина родилась в 1938 году в Москве. Профессию педагога она выбрала еще в раннем возрасте. После седьмого класса окончила педучилище, а позже — МГПИ им. В.И. Ленина. Затем стала преподавать историю и обществоведение в СШ № 420.

Кезина работала в системе столичного образования с 1966 года. В 1986 году возглавила департамент образования Москвы и руководила им до 2007 года. После — состояла в должности советника мэра Москвы Юрия Лужкова, но покинула пост «по собственной инициативе» в 2011 году.

В 1997 году Кезина пережила покушение — ее «Волгу» обстреляли из охотничьего ружья. Чиновница была ранена в голову. Заказчиков покушения обнаружить не удалось. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников полиции, покушение на Кезину было связано с попыткой одной из фирм получить строительный или ремонтный заказ, так как чиновница распоряжалась бюджетными средствами, поступающими на ее содержание.

Кезина — один из инициаторов создания Московского городского педагогического университета (МПГИ), одной из задач которого было решение проблемы дефицита педагогических кадров в столице. В 2009 году получила знак отличия «За безупречную службу городу Москве».

В последние годы жизни Кезина возглавляла реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», была членом президиума Союза реабилитологов России и входила в Общественный совет при департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.