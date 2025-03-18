Сумма взяток, инкриминируемых бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому, задержанному по делу о коррупции и мошенничестве, превысила 200 млн рублей. Как пишет «Коммерсант», экс-чиновнику теперь вменяется в вину получение взяток не только в рублях, но и в валюте.

Кибовский свою вину отрицает, несмотря на наличие в деле трех фигурантов, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, Кибовский в период с 2017 по 2023 год получил восемь взяток в особо крупном размере, действуя в составе организованной группы. В нее помимо главного фигуранта входили бывший советник Кибовского, заместитель директора ГКУ Москвы «Технический центр департамента культуры», а ныне пенсионер Сергей Балясников, директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков и его заместитель Константин Яковлев, а также неустановленные лица.

Следствие, в частности, установило, что Яковлев получил от предпринимателя Андрея Галяева для Кибовского взятку в размере 114,5 млн рублей. Денежные средства, как утверждается, были переданы для того, чтобы компании, контролируемые Галяевым, могли выигрывать тендеры на поставку мебели и оборудования для департамента культуры и его учреждений в период с 2016 по 2022 год.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что в период с ноября по декабрь 2021 года Яковлев, действуя в составе организованной группы, в том числе совместно с Кибовским и Нероденковым, получил от директора Объединенной дирекции по развитию парков культуры и отдыха города Москвы Виктории Хабалоновой 20 млн рублей. Взяткодателем в данном случае выступил директор ООО «Элит Групп» Алексей Капустин, компания которого в 2021 году выиграла торги на заключение государственных контрактов по выполнению строительных работ.

В дополнение к восьми эпизодам, которые уже были предъявлены Кибовскому, следствие выявило еще два, по которым пока не было вынесено официальное обвинение.

По одному из этих эпизодов, как стало известно «Коммерсанту», речь идет о получении экс-чиновником в период с 16 января по 8 декабря 2023 года более 97,6 миллиона рублей от генерального директора АО «Ренессанс-Реставрация» Ивана Селило. Средства тот перечислил на расчетные счета подконтрольных Андрею Нероденкову организаций, получив возможность заключить с Московским государственным театром эстрады три госконтракта на выполнение строительно-реставрационных работ. Их сумма превысила 3 млрд рублей.

В ходе расследования также выяснилось, что с февраля по март 2019 года Кибовский получил от генерального директора ООО «РСК «Архитектурное наследие» Алексея Ивлиева взятку в размере $137 тыс., что по курсу того времени составляло 9 млн рублей. Эти средства были получены за заключение в 2018 году 11 государственных контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ на общую сумму 135 млн рублей.

Ивлиев, которому инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, был взят под стражу по этому делу одним из последних — 22 января 2025 года, тогда как Балясников, Нероденков, Яковлев и Галяев были задержаны еще в декабре 2023 года.

Кибовский, Нероденков и Балясников продолжают настаивать на своей невиновности и остаются под стражей. Трое других фигурантов дела — Яковлев, Галяев и Селило — признали свою вину и были отпущены под домашний арест.