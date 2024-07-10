Европейский суд в Люксембурге удовлетворил иск бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского и принял решение об исключении российского бизнесмена из санкционного списка Евросоюза. Это следует из постановления на сайте суда.

Суд пришел к выводу, что нахождение Рашевского в санкционном списке необоснованно, поскольку он оставил пост директора российской компании еще в марте 2022 года, сразу после того, как против него ввели ограничения.

Также суд признал недействительным решение Совета ЕС о продлении ограничительных мер в отношении Рашевского до настоящего времени. В частности, суд не увидел доказательств того, что бизнесмен по-прежнему связан с контролем «Еврохима», а также Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК), где он раньше работал.

Совет ЕС внес Рашевского в санкционный список в середине марта 2022 года на фоне начала боевых действий на Украине. В пояснении к списку говорилось о том, что он принимал участие во встрече президента России Владимира Путина с другими крупными предпринимателями для обсуждения дальнейшей работы компаний на фоне ограничений. К тому же, бизнесмена связывали с руководством СУЭК, которая приносит непосредственный доход российскому государству.

В марте 2022 года бизнесмен покинул пост главного исполнительного директора «Еврохима» и вышел из совета директоров компании. На предприятии уход руководителя объяснили тем, что этот шаг позволит «сохранить бесперебойную работу компании и дать возможность «Еврохиму» продолжать деятельность по обеспечению глобальной продовольственной безопасности для миллионов людей во всем мире».

В конце мая 2022 года Рашевский подал первое ходатайство о пересмотре решения Совета Евросоюза о включении его в санкционные списки, после отклонения которого последовали новые иски.